南門中繼市場要變數發部廳舍 郭台銘：為何在台北這麼棒地方與民爭利？

鴻海創辦人郭台銘質疑數發部廳舍設置地點。（記者劉信德攝）

2023/08/11 15:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南門市場因拆除重建，於2019年10月搬遷至杭州南路（華光特二土地）的中繼市場，如今南門市場新大樓將10月7日試營運，北市府原擬讓即將改建的東門市場接續使用華光特二土地，但國產署將收回用地，中央規劃作為數位發展部及NCC的辦公廳舍，攤商陳情盼別浪費錢；鴻海創辦人郭台銘今喊話質疑，為何要在台北這麼棒的地方與民爭利？應設置在新竹科學園區、南投中興新村或明潭水庫、屏東枋山等地方。

郭台銘今中午前往南門中繼市場與攤商互動，他在會後受訪表示，人以食為天，雖然市場搬遷是很小的事，但攤商希望有人替他們發聲，市場牽涉附近買菜的便利性，照理說這應是台北市政府的事，但土地卻又牽涉國有財產權，政府要大張旗鼓開設新單位，對民生的議題、對老百姓生活的議題應該要重視。

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「我今天其實是來替他們反映、解決問題」，郭台銘指出，東門、南門市場都是台北市歷史悠久的市場，搬遷蓋新市場也要有轉接的地方，讓攤商暫時營業，如今南門市場要搬走，原本東門市場要搬進，這個地方卻要拆掉（因蓋數發部），從成本效益來講，除非牽涉到很多特別的，不然應該自己租個地方辦公就好。

郭台銘批評，政府部門不講求效率，越做越大，僱員越用越多，公務員的體制本來就很龐大，又增加了很多新的單位、組織，他認為數發部不一定需要到如此中心地帶蓋大樓，既然可有視訊會議、有AI，數發部若要有建設，應搬到新竹科學園區跟nvida、台積電在一起，了解他們的需求，怎麼製造AI化、數位化AI化？不是這邊蓋個大樓，裝冷氣空調在這邊辦公。

郭台銘說，土地是國家的沒錯，國家單位是來幫忙管理，應思考誰用最有效率，既然這塊地已經租給市場這麼久，應該讓他們繼續用，兩個市場在搬遷的過程中，讓老百姓方便買菜，這個地方發包施工到建築要好幾年，數發部為什麼不搬到新竹？不需離中央政府近，還能降低中央政府的預算，人才就應該到那邊跟學校接近的地方去數位發展，讓成本降低。

郭台銘認為，政府預算越降近就越有效率，有效率後可省出經費支持國家福利政策，像他推的零到6歲國家養，每次都在說經費在哪？政府要開源節流，沒辦法開源就要節流；政府的數位發展應協助所有科技業，讓大家能用AI做台灣的外銷和新的產品，工廠應該離學校近，而不應該離中央政府近。

郭台銘認為，就算搬屏東也可以，因光纖方便，屏東的地價、物流非常便宜，屏東有核三，現在還沒除役，大家現在討論，核能是清潔能源，屏東在枋山有全亞洲最好的一條寬頻高速海底電纜，他過去服務的公司在高雄軟園，現在覺得應該把這些數位發展的科技往南搬。

郭台銘認為，數發部不應在台北，尤其未來大量數據要運算時，要接近清潔能源的地方，就是屏東的核三，或是南投日月潭的明潭水庫，水常用不完，晚上可以做運送，台灣有好幾條光纖，台灣在發展自己的低軌衛星跟海底電纜，所以數發部為什麼一定要在台北這麼棒的地方與民爭利，這對民生主義來講有所違背。

郭台銘今中午前往南門中繼市場與攤商互動。（記者楊心慧攝）

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