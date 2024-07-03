台中市長盧秀燕傳訪美 何欣純獻上祝福盼行銷台中

台中市長盧秀燕傳出月底要訪美，立委何欣純寄予祝福。（何欣純提供）

2024/07/03 23:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕傳出7月底將帶領招商訪問團訪美，盧秀燕對此未做回應，市府也不願證實，民進黨參選下屆市長熱門人選立委何欣純表示，外界揣測是為了競逐黨主席或是問鼎總統大位鋪路，她對此寄予祝福，希望出訪能宣傳台中的美好，提升台中能見度，幫忙台中市的城市外交。

台中市長盧秀燕傳出7月底將訪美，要帶領招商訪問團前往美西洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，僑界的「歡迎午宴邀請函」已經流出，預計27日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行，場地可容納400多人，目前已近額滿。

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台中市副市長鄭照新受訪時，雖未證實盧市長要訪美，但表示城市交流是既定規劃行程，是今年重點規劃，訪美是諸多城市交流行程之一，時間、地點確定就會對外公布。

立委何欣純今天表示，盧秀燕市長近日動作頻頻，一下子去新北市政府拜訪侯友宜，一下子說要拜訪王金平，看起來都是政治性動作居多，跟市政、民生直接關聯性少，因之前就傳出她要訪美，後來因台中市發生「天選之肉」的食安事件，耽擱了她訪美的行程。

何欣純表示，這幾天又傳出盧市長月底要訪美，很多人會揣測，有可能是為了競逐黨主席或者為問鼎總統大位來鋪路，對此她寄予祝福，畢竟市長代表台中市這座城市，希望盧市長出訪能宣傳台中的美好，多結交國外友人，把台中市推銷出去，提升台中的能見度，能幫忙台中市的城市外交。

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