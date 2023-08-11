國民黨左酸柯P訪美「很厲害」右稱賴清德過境美國「沒太多可發揮空間」

國民黨國際事務部主任黃介正今日中午接受網路直播節目專訪。（資料照）

2023/08/11 14:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜未來將出訪美國，負責籌劃工作的國民黨國際事務部主任黃介正今日中午接受網路直播節目專訪時，除針對外界質疑侯友宜不熟悉美中台關係以及國際事務，澄清侯友宜沒有問題，也諷刺民眾黨總統參選人柯文哲4月訪美「有沒有厲害是一回事，但帶小編團隊把它塑造成很厲害，又是另一回事」，至於民進黨總統參選人賴清德明天將以副總統身分出訪過境美國，他則評斷「沒有太多可以發揮的空間」。

黃介正指出，國民黨是執政過的大黨，他認為，侯友宜訪美最重要的還是讓美國人了解侯的穩定性與可預期性，不會有意外的施政風格，同時要想盡辦法讓侯友宜表達自己如何看待現在的美國，以及如何感受美國目前的對中政策，對於台海問題的關心，他認為，總統參選人訪美應該是做戰略情蒐與戰略判斷，而不是去應試。

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面對主持人質疑侯友宜連「一法三公報六大保證」都不了解，黃介正說，如果他突襲問柯文哲，中共中央政治局常委有哪7個人，柯文哲一樣也會說不出來，「今天要問『一法三公報』，我就站在他（侯）旁邊，所以沒有什麼問題」，他並強調，美國人要看的不是這個，不是考「一法三公報」，而是要聽侯友宜對於台海形勢的判斷，幕僚人員有提供各項議題談參給侯友宜，侯友宜當過警大校長，他認為凡是寫過論文、拿過博士的人，對於問題的分析系統性，不會有什麼問題。

對於主持人稱這是「補習」、「惡補」，黃介正澄清「不是」，並指前總統陳水扁過去參選時，也找一堆人上課，某位教授還告訴他，陳水扁在上課時睡著了，讓這位教授很生氣，他強調，侯陣營幕僚不是用這種模式，也不是要在3個月內把晶片植入參選人腦袋，變成AI，把參選人變成ChatGPT，也許可以通過某一類的考試，但並不表示就是好的國家領導人。

黃介正強調，自己到美國都會告訴美方人士，國民黨最大的優勢，就是人才庫比其他政黨多，「隨便找」，「國民黨如果執政，內閣全面換人3遍，我都還有人才在那邊ready！其他的黨不敢說，尤其民眾黨我更不敢講！」

對於主持人詢問，4年前的國民黨總統參選人韓國瑜沒去美國，結果是否很嚴重？黃介正則說，當時自己是少數聲音，很堅持韓國瑜應該訪美，但當時的選舉操盤者認為韓國瑜時間不夠，應該留在國內，後來他一度與韓國瑜競選搭檔張善政開會討論，由副總統參選人代表訪美，可惜後來並沒有成行。

黃介正透露，在柯文哲訪美期間，相關行程國民黨的駐美代表處都有掌握，對於柯訪美後民調支持度增加10趴，黃介正嘲諷說，「他（柯）到美國有沒有厲害是一回事，但帶小編團隊，把它塑造成很厲害，那是另一回事！」他並批評柯文哲人在美國，但多數行程是內銷，目的不是為了與美國人談未來要做什麼，而是做了很多要讓國內尤其是年輕人想要看的（事情），「比如說跟留學生一邊吃飯、一邊聊天，那個我也會啊！我大學老師啊！我每天跟年輕人一起吃便當。」

至於賴清德明將出訪並過境美國，主持人問，賴清德此行是否有被降低規格？黃介正則說，就造訪層次來說很難講，上一次蔡英文總統出訪也是過境紐約、舊金山，他還說，綠營原本希望行程安排能夠更好，但就目前所知，全部是由外交部處理，不是總統參選人訪美行程，賴辦或民進黨沒有扮演太大的角色，因此「沒有太多可以發揮的空間」。

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