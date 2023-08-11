雙子星險變中國國企 綠質疑柯文哲「沒有主權意識的人怎麼選總統？」

柯文哲在台北市長任內，不斷為南海控股取得雙子星案砲打中央，還用「國家願景、主權意識都是屁話」等語來抱怨。（記者田裕華攝）

2023/08/11 14:52

〔記者陳政宇／台北報導〕南海控股曾是台北雙子星開發案最優申請人，投審會當時以國安疑慮駁回，引起時任台北市長柯文哲怒批「國家願景、主權意識，在我看來都是屁話」；據港媒披露南海控股近日遭中國國企中信集團沒收。立法院民進黨團今（11）日表示，這證實蔡政府當年嚴格審議是對的，並質疑「沒有國家願景及主權意識的人，怎麼選總統？」

立法院民進黨團今日召開「沒有國家願景、主權意識，怎麼選總統」記者會。黨團副幹事長江永昌回顧，台北市府當年辦理雙子星開發案，獲得最優先投資資格的廠商，就是南海控股旗下的南海發展與馬來西亞馬頓集團合組團隊，該廠商要做我國國家核心交通樞紐的重大計畫，蔡政府必須嚴格把關審核。

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「貓膩就在這裡！」江永昌說，當時發現，投資人母公司財報稱大部分員工和業務都在中國，而香港財務報告準則第8號也指出，該集團把中國當作是註冊國家，百慕達商南海控股行政總裁是中國籍，下設委員會也有過半數都是中國籍，故經濟部投資審議委員會當時以國安疑慮駁回。

他直言，果然南海控股有96.53億股近日被中國國企中信集團沒收，債權也被接管，還好當時投審會予以駁回，否則雙子星豈不是變成中國國企，也還好當年未按柯文哲5天或3秒通過，國家大政才不是那麼容易，顯見柯文哲當時的無知和傲慢，也證實當年的嚴格審查都是對的，「沒有國家願景及主權意識的人，能夠參選總統嗎？請三思」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲在北市長任內對於雙子星爭議問題，蔡政府告知國安審議出狀況，柯還以粗俗的話反駁「國家願景、主權意識都是屁話」這句話，現在要奉還給柯文哲，並質問柯的國家願景和主權意識為何。

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