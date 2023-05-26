稱政論節目扭曲雙清基金會聲明 黃國昌：不道歉將提告

前立委黃國昌質疑，「有綠媒的政論節目，扭曲雙清基金會的聲明，說我『有跟詐團曾國緯餐敘』」，他為此提出，若今晚12點前不公開道歉及更正，將於下週一對電視台及政論節目主持人王時齊提告。（圖擷自黃國昌臉書）

2023/05/26 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕借貸媒合平台im.B詐騙案近期持續引發熱議，前立委黃國昌今上午發文質疑，「有綠媒的政論節目，扭曲雙清基金會的聲明，說我『有跟詐團曾國緯餐敘』」，他為此提出，並稱若今晚12點前不公開道歉及更正，將於下週一對電視台及政論節目主持人王時齊提告

im.B詐騙案主嫌曾耀鋒（曾國緯）爆出與政壇人物有所牽扯，國民黨台北市議員徐巧芯指控，詐騙主嫌曾國緯過去曾多次參加「雙清文教基金會」餐敘，還有多位綠營政要同行。前立委黃國昌也爆料，民進黨立委陳歐珀的服務處是詐騙吸金主嫌曾耀鋒與其女友張淑芬無償提供使用，並稱還有類似陳歐珀的官員涉入。

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不過立委王定宇週三貼出雙清文教基金會現任董事長洪三雄的聲明內容，並質疑陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人，也都曾是受邀的賓客，王定宇質疑，「吃過飯？看看誰吃過飯？是什麼情形下吃飯？咆哮要求道歉、說明的，應該出來一致性咆哮要求吧！」

今上午黃國昌再度發文，批評「王定宇對我潑完糞就跑之後，緊接著便是綠媒、側翼接棒跟上，甚至還有綠媒的政論節目，扭曲雙清基金會的聲明，說我『有跟詐團曾國緯餐敘』，要我出來講」、「我看完下巴差點沒掉下來，從來沒有過的事，也可以惡意指鹿為馬，還要我出來講，請問我要出來講什麼？什麼時候媒體已經墮落到這種程度？」。

黃國昌也批評，「是國文理解能力有問題，還是為了替黨『效忠』，連最基本的事實都能罔顧，如此讓台灣民主法治繼續沈淪的惡行，令人無法容忍」。黃國昌也稱，若「今天午夜12點以前不更正並公開道歉，下禮拜一正式提告」，他同時也在文末tag三立以及王時齊，附圖則是一張王時齊主持三立政論節目『94要客訴』的畫面，只是原本應該是彩色的畫面被轉成黑白。

王定宇臉書貼出紙風車文教基金會董事、雙清文教基金會現任董事長洪三雄發布的聲明內容，並質疑「吃過飯？看看誰吃過飯？是什麼情形下吃飯？咆哮要求道歉、說明的，應該出來一致性咆哮要求吧！」。（圖擷取自王定宇臉書）

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