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    im.B詐騙案 黃國昌再爆陳歐珀女兒、陳振坤女兒曾與詐騙犯合購房地產

    黃國昌今日於網路節目再指出，陳歐珀的女兒、行政院前政務顧問陳振坤的女兒，與詐騙犯主嫌曾耀鋒3人曾合購房地產，各持有3分之1，而陳歐珀竟然還對社會大眾說，他與曾耀鋒不熟。（圖由新聞不芹菜提供）

    黃國昌今日於網路節目再指出，陳歐珀的女兒、行政院前政務顧問陳振坤的女兒，與詐騙犯主嫌曾耀鋒3人曾合購房地產，各持有3分之1，而陳歐珀竟然還對社會大眾說，他與曾耀鋒不熟。（圖由新聞不芹菜提供）

    2023/05/23 15:26

    相關新聞請見︰

    女兒與詐騙犯合購房地產 陳歐珀重申無不法：黃國昌趕快去告發

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨立委陳歐珀日前被時代力量前立委黃國昌爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處後，21日深夜宣布退出2024立委選舉。黃國昌今日於網路節目再指出，陳歐珀的女兒、行政院前政務顧問陳振坤的女兒，與詐騙犯主嫌曾耀鋒的妻子張淑芬3人曾合購房地產，各持有3分之1，而陳歐珀竟然還對社會大眾說，他與曾耀鋒不熟。

    黃國昌今日於網路節目「新聞不芹菜」表示，2020年6月12日立院交通委員會至宜蘭考察，當時考察時，詐騙犯曾耀鋒也跟著，結束考察後，陳歐珀便帶著一群交通部、台鐵官員至曾耀鋒位於宜蘭的超級豪宅招待所開趴玩樂。

    黃國昌今日也在臉書表示，早在2020年9月，陳歐珀的宜蘭友人就已出言勸告陳遠離曾耀鋒夫妻，指出曾是違反《銀行法》的不法吸金業者，並警告陳，「估計多者2年，少者1年內，檢調必介入偵辦」。

    黃國昌於網路節目進一步指出，陳歐珀在2020年之後，仍進一步收受曾耀鋒夫妻提供的車子與投資。

    黃國昌也指出，曾耀鋒夫妻花很多錢做政治投資，且都是送現金，公司名下的政治獻金數目為零，呼籲曾經收過錢的政治人物們「有良心一點」，把錢吐出來。

    黃國昌認為，從公民的角度看，現在最重要的是，應該儘速把不法所得該還的還、該吐的吐出來，儘量把被害人的傷害降到最低，等到所有被害者都被填補完了，事情就解決了，至於其他說不知道、一下子把持不住的政治人物，那都是另外追究的政治責任。

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