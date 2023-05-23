女兒與詐騙犯合購房地產 陳歐珀重申無不法：黃國昌趕快去告發

民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙風暴而退選，他強調自己識人不明、交友不慎，在不知情狀況下接受贊助，但絕無跟詐騙集團掛勾。（資料照）

2023/05/23 16:01

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im.B詐騙案 黃國昌再爆陳歐珀女兒、陳振坤女兒曾與詐騙犯合購房地產

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴而宣布退選，時代力量前立委黃國昌再質疑，陳歐珀的女兒曾與詐騙犯主嫌曾耀鋒的妻子張淑芬等人合購房地產，陳歐珀竟稱與曾不熟。對此，陳歐珀辦公室今（23）日重申，相關金流都可以查證，證明沒有不法，呼籲黃國昌趕快去檢調告發，交由司法查明事實；他明日也將赴民進黨中央黨部向廉政會說明。

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黃國昌今日於網路節目說，陳歐珀的女兒曾與張淑芬、以及行政院前政務顧問陳振坤的女兒合購房地產，各持有3分之1，而陳歐珀竟對社會大眾說，他與曾耀鋒不熟。他並指出，2020年6月12日立院交通委員會至宜蘭考察，曾耀鋒當時也跟著，陳歐珀還帶著一群交通部、台鐵官員至曾的超級豪宅招待所開趴玩樂。

針對黃國昌所指控內容，陳歐珀曾在19日出面說明，他女兒和陳振坤女兒、張淑芬等3人合資，1人出1、200萬元左右，還貸款2千多萬元，目前房子正在出租狀態，相關金流都可以查證，證明沒有不法，這個事件他也深切檢討，台灣社會詐騙案件太多，很多政商名流和檢警調都受騙，大家應一起打擊詐騙。

陳歐珀21日深夜宣布退選立委連任後，隔天再度鞠躬道歉，他表示，退出此次選舉是捍衛清白的開始，他比任何人都盼望真相能夠早日水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，「我在此也呼籲相關人士，應該全力配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義」。

有傳聞稱事涉派系鬥爭？陳歐珀說，大家質疑的部分，他希望檢調單位盡速勿枉勿縱、查明事實，但就他所知，不是派系，這次宜蘭沒初選，大家都支持他，希望一切交由司法查明事實。

對於相關指控，陳歐珀批評，這種「擠牙膏」的方式，很多人都無辜，他也曾說過，「參加活動，我們都保持一種善良，台灣如果當個民意代表去參加正常的交誼活動都不行的話，那民代可以做什麼事情？大家不要無限上綱、隱射，這部份，我在這裡講甚麼大家也不相信，請檢調儘速查明」。

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