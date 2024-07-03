國安局揭中國滲透台灣手段 陸委會︰對官媒將採專案方式辦理

國安局長蔡明彥。（資料照）

2024/07/03 15:31

〔記者吳哲宇／台北報導〕隸屬國防部的國防安全研究院傳出去年6月曾有香港籍人士持英國護照進入拜會，引發中共滲透疑慮。對此陸委會表示，將依法要求陸籍人士來台不得從事與許可目的不符之活動。陸委會表示，有關日前媒體報導陸媒駐點記者涉及介入國內電視節目製作案，會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理；對於具官媒身分之陸媒記者來台駐點，依規定採專案方式辦理。

立法院外交及國防委員會明日將邀請邀請國家安全局局長蔡明彥、大陸委員會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

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根據國安局送抵立法院的報告顯示，近年中共對台滲透作為樣態，包括吸收我現役軍士官兵簽署宣誓效忠文件、利誘於網路物色具資金缺口基層官兵刺密、吸收我國安單位退役人員、滲透黨政部門誘拉我特定人士。

國安局指出，中共透過威嚇脅迫、刑期交換、金錢資助、商業利益、特許承諾等多元手段，廣泛佈建人脈網絡；邀請我特定人士及團體赴陸參訪，開展對台統戰交流及進行介選；透過掩護公司名義積極滲透機敏產業、誘吸技術人才赴中；除此之外，中共還廣泛運用各類傳播渠道操作爭訊導引輿情，並動員特定團體陳抗，試圖干擾選舉秩序及影響選舉結果。

國安局表示，除持續指導各國安單位加強發掘等線索情資與違法事證之外，也將透過公私協力機制，掌握中共對台科技、經貿等對接情形；並加強橫向通報作業，鼓勵民眾提出檢舉。

陸委會則表示，將依法要求陸籍人士來台不得從事與許可目的不符之活動，也就是依內政部會同相關機關之「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」來建立陸籍人士來臺管理機制，過濾可能有影響我國家安全或社會安定之虞之陸方人員。

陸委會表示，有關日前媒體報導陸媒駐點記者涉及介入國內電視節目製作案，會同主管機關文化部就個案事實進行查明中，違反相關規定將依法處理。

文化部另指出，截至6月底計有7家、10名記者駐台：含新華社2名、中央廣播電視總台（央視）3名，以及人民日報社、中央人民廣播電台、中國新聞社、廈門衛視、湖南衛視各1名。

文化部說明，陸媒申請駐點程序為先經陸委會專案評估後，由邀請單位向移民署提出申請；移民署依陸委會評估及文化部回復意見，提送「聯審會」審議。申請案經「聯審會」決議通過後，由移民署核發入境許可，再由文化部製發「記者證」。記者證效期每次核給3個月，可申請展延1次。

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