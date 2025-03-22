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    能破壞關鍵海纜 ! 中國公布海纜切割機 恐重塑全球海權格局

    中國透過切斷海底電纜的先進設備，擁有干擾全球通訊的能力。（法新社資料照）

    中國透過切斷海底電纜的先進設備，擁有干擾全球通訊的能力。（法新社資料照）

    2025/03/22 17:58

    〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報22日報導，中國首度公布其研發的1款緊湊型海底電纜切割器，鑑於該裝置強大的性能，北京現在有能力破壞全球通訊、撼動全球海權格局。

    報導說，這是全球第1次有國家正式揭露，其擁有能中斷關鍵海底網絡的武器。該工具可以切斷深達4000公尺的電纜，該深度是現有海底通訊基礎設施最大運作範圍的兩倍。該工具旨在與中國先進的有人與無人潛水器，比如奮鬥者號與海斗系列整合使用。

    這款海底電纜切割器由中國船舶科學研究中心（CSSRC），與其附屬機構深海載人裝備國家重點實驗室共同研發，該裝置針對的是鎧裝（SWA）電纜，亦即由鋼、橡膠與聚合物護套組成、支撐全球95%資料傳輸的海底電纜。

    儘管該機具是為深海採礦與民用打撈而開發，但其潛在的軍民用途對其他國家釋出警訊。比如切斷關島等戰略要地附近的海底電纜，可能在地緣政治危機時，破壞全球通訊的穩定。關島是美國第二島鏈與印太戰略核心，周邊有超過12條光纖電纜，服務包括Google在內的軍民客戶。

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