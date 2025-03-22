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    返地球太空人「10倍老化」補助超少 川普：我來付錢！

    59歲的威廉斯返航後滿頭白髮、臉頰消瘦，健康堪憂。（圖翻攝自X/@creepydotorg）

    59歲的威廉斯返航後滿頭白髮、臉頰消瘦，健康堪憂。（圖翻攝自X/@creepydotorg）

    2025/03/22 18:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）太空人威廉斯（Sunita Williams）與威爾摩（Butch Wilmore）於美東時間週二下午返回地球，59歲的威廉斯返航後的照片滿頭白髮、臉頰消瘦，健康堪憂。而NASA額外發放的雜費津貼僅約1148美元（約新台幣3.7萬元）。對此美國總統川普表示，他願意自掏腰包支付補貼。

    威廉斯與威爾摩於2024年6月搭乘波音公司「星際航線」（Starliner）前往國際太空站（ISS），原計劃短暫停留約一週，然而，由於太空艙的技術問題，返回任務一再延遲，最終兩人改搭太空探索科技公司（SpaceX）「乘龍號」（Crew Dragon），直到美東時間3月18日下午5點57分才成功返航。

    長達9個月以上的太空滯留，對威廉斯的身體狀況造成明顯影響。她原本深棕色的長髮如今已完全變白，突顯出太空環境對人體的極端影響。專家指出，這可能與長時間壓力有關，因壓力會提高腎上腺素與皮質醇水平，進而影響毛囊內負責色素的幹細胞，加速頭髮變白。另外，太空滯留還可能帶來肌肉、骨骼退化及心臟功能減弱等等負面影響。

    不料，承受了如此糟糕的風險，威廉斯與威爾摩的額外津貼卻少得令人咋舌。作為GS-15級別的NASA太空人，他們的年薪介於12萬5133美元至16萬2672美元（約新台幣413萬至537萬元）之間。而延長了9個月的任務，只讓他們獲得額外發放的雜費津貼僅約1148美元（約新台幣3.7萬元），相當一天僅有100多元補貼（另有報導指出，NASA發言人的說法是每天5美元補貼，約新台幣165元）。

    對此，美國總統川普表示，他之前不知道補助的事，「這些太空人經歷了很大的挑戰，而這些錢對他們的努力顯然不夠」，川普表示，如果有必要，他會自掏腰包補貼這些太空人，「我會處理好這件事的」。

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