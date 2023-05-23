批綠營切割止血 國民黨：賴清德敢為陳歐珀清白背書？

國民黨23日上午召開「im.B詐騙風暴擴大，民進黨自承詐騙黨？」記者會，右起國民黨文傳會副主委林家興、國民黨宜蘭縣議員黃琤婷、國民黨智庫副執行長凌濤。（圖擷取自臉書「中國國民黨KMT」專頁直播畫面）

2023/05/23 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今（23）日上午召開「im.B詐騙風暴擴大，民進黨自承詐騙黨？」記者會，該黨文傳會副主委林家興質疑，宣布退出明年立委選舉的民進黨立委陳歐珀，為何不敢參選到底，是否民進黨高層擔心還有更多的未爆彈，要止血切割？民進黨主席賴清德敢不敢為陳歐珀的清白背書？

林家興還說，賴清德曾經說過要解決黑金與槍、毒的問題，為何刻意忽略詐騙問題，是否民進黨就是最大的詐騙集團，不敢掀民進黨的老底？而賴清德先前提名與詐騙集團掛勾的陳歐珀，究竟是事前識人不明，還是事後沉默切割？

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國民黨智庫副執行長凌濤則將矛頭指向行政院副院長鄭文燦，批評鄭文燦在過去桃園市長任內，縱容詐騙集團炒作八德農地獲利數10億元，這次im.B詐騙案又與鄭文燦有關，im.B的6家關係企業全部設在桃園市桃園區，鄭文燦宣稱自己與這些人都不認識，只有參加活動，桃園市民可能相信嗎？鄭文燦過去身為桃園市長，怎麼會不知道並放任詐騙集團在桃園市設立總部？

凌濤表示，鄭文燦宣稱不認識詐騙集團，但為何每一次的詐騙集團都與鄭文燦有關？從八德農地弊案、88會館案再到im.B集團，全部都與鄭文燦有關，鄭應說清楚、講明白，過去是如何縱容這些詐騙集團，有沒有下指導棋？這些詐騙集團公司有沒有與桃園市政府做過生意？

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷表示，陳歐珀退選是止血逃避，還是自認涉入詐欺？宜蘭縣一個堂堂民主盛地，已經被民進黨搞成詐騙天堂，陳歐珀長期接受詐騙集團供養，提供服務處與座車，現在卻喊出為了清白而退選。

她說，民進黨不要再把國人當成傻子，以為陳歐珀退選就能止血、停損，民進黨許多高層都與im.B集團有關，一定要徹查到底，而民進黨口口聲聲說要打詐，賴清德說要解決黑金槍毒問題，卻提名一位與詐騙集團密切往來的人，應該向全國人民道歉。

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