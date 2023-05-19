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    陳歐珀捲im.B風波 民進黨宜縣議會黨團：建請黨中央盡速調查處理

    宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.B詐騙風波，宜蘭縣民進黨團發布聲明。（宜蘭縣民進黨團提供）

    宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.B詐騙風波，宜蘭縣民進黨團發布聲明。（宜蘭縣民進黨團提供）

    2023/05/19 17:57

    首次上稿 16:47
    更新時間 17:57

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨立委陳歐珀拚4連霸，近來捲入im.B詐騙案風波，今（19日）午道歉並澄清。民進黨宜蘭縣議會黨團普遍認為，陳歐珀講不清楚，擔憂會被「擠牙膏」爆料，下午發布聲明，指地方基層及縣民對陳歐珀有質疑，建請中央黨部盡速調查及說明，也呼籲陳歐珀自行對外說明，避免影響基層士氣；還有議員直言，應該要「換歐」。

    宜蘭縣議會民進黨團共11席，包含議員陳俊宇、陳文昌、吳宏謀、林麗、簡松樹、謝燦輝、林佩螢、林詩穎、謝正信、呂惠卿、謝家倫，全數簽署黨團聲明，下午3點多發布。

    黨團聲明指出，第一，有關陳歐珀委員捲入im.B詐騙案，委員本人對事件最為了解，整起事件緣由及相關過程，應由陳歐珀委員自行向社會大眾清楚說明，避免影響全黨基層士氣。

    第二，區域立委提名權在中央黨部，中執會先前已於5月10日提名陳歐珀委員為本黨區域立委候選人，現地方基層黨員及縣民對於本黨立委提名人有所質疑，建請中央黨部儘速對本案進行相關調查及說明處理。

    據悉，陳歐珀中午開記者會對外說明，黨團也有關注，但普遍認為陳歐珀講不清楚，擔憂會被「擠牙膏」式爆料，還有議員直言，一定要「換歐」，擔憂再不止血，會傷及黨內基層士氣與2024選情。

    縣議員陳文昌指出，社會最痛恨的就是詐騙集團，陳歐珀身為宜蘭唯一一席區域立委，也是最高的民意代表，卻與詐騙集團關係密切，接受那麼大的饋贈，必須深切檢討，知所進退，否則引起外溢效應，勢必影響總統與全國立委選情。

    宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.B詐騙風暴。（資料照）

    宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.B詐騙風暴。（資料照）

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