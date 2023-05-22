宣布退選鞠躬道歉 陳歐珀︰請黃國昌趕快向檢調告發

民進黨立委陳歐珀正式宣布退選。（記者謝君臨攝）

2023/05/22 12:03

〔記者謝君臨／台北報導〕捲入「im.B詐騙集團案」的民進黨立委陳歐珀，今（22）日於立法院正式宣布退出2024年宜蘭縣立委選舉。他說：「我自認沒有對不起從政之路上的前輩、支持者及家人朋友；我對詐騙行為同樣深惡痛絕。」語畢再次鞠躬道歉。他也強調，相關說明都已很清楚，「至於其他指控，請黃國昌或任何人趕快去檢調告發。」

陳歐珀表示，政治追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，為捍衛清白及顧全政治大局，「我在此正式宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨更有空間對宜蘭重新布局，我自認沒有對不起從政之路上的前輩、支持者及家人朋友。」

請繼續往下閱讀...

他也強調：「我對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入這件事情，對社會大眾、家人，以及支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚，我在此再次深深一鞠躬跟大家致歉。」

「有人問我，為什麼這麼快就要退出這場選舉？」陳歐珀指出，他向大家誠實報告，退出此次選舉是他捍衛清白的開始，因為「政治是一時的、做人是一世的；我的清白無價，也將誓死捍衛，這個決定，對我家人及個人都非常沈重，但卻是必要的決定。」

陳歐珀表示，他比任何人都盼望真相能夠早日水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，「我在此也呼籲相關人士，應該全力配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。」

對於傳聞事涉派系鬥爭？陳歐珀說，大家質疑的部分，他希望檢調單位盡速勿枉勿縱、查明事實，但「就我所知，不是派系，這次宜蘭沒初選，大家都支持我，所以我很感謝這麼多黨同志，大家支持我，希望一切交由司法查明事實。」

他也提及，昨晚擬好退選聲明的文稿後，他才向黨主席賴清德報告自己要退選，「我希望主席能原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰。」

對於相關指控，陳歐珀則批評，這種「擠牙膏」的方式，很多人都無辜，他也曾說過，「參加活動，我們都保持一種善良，台灣如果當個民意代表去參加正常的交誼活動都不行的話，那民代可以做什麼事情？大家不要無限上綱、隱射，這部份，我在這裡講甚麼大家也不相信，請檢調儘速查明。」

民進黨立委陳歐珀鞠躬道歉。（記者謝君臨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法