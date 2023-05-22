陳歐珀捲im.B爭退選立委 徐巧芯告發違反政治獻金法

台北市議員徐巧芯（左起）、張斯綱、游淑慧與新北市議員廖先翔等人，今向台北地檢署告發陳歐珀涉違反政治獻金法等罪；此外，徐巧芯稱台南市長黃偉哲與在押的im.B主嫌曾國緯過從甚密，一併告發。（記者錢利忠攝）

2023/05/22 11:17

〔記者錢利忠／台北報導〕民進黨立委陳歐珀被前立委黃國昌爆料，其位於宜蘭縣羅東鎮的後援會及服務處、座車，均登記在捲入詐騙案爭議的im.B借貸媒合平台名下，陳歐珀昨深夜宣布退選後，台北市議員徐巧芯等人今（22）日另向台北地檢署按鈴告發陳涉違反政治獻金法等罪；此外，徐巧芯另稱，台南市長黃偉哲與在押的im.B主嫌曾國緯過從甚密，今一併告發黃偉哲。

徐巧芯表示，陳歐珀身為立委，卻與詐欺集團過從甚密，陳已承認使用曾國緯及其相關人士所提供的房屋，當作參選立委的競選總部，陳疑收受曾國緯等人的政治獻金，未向監察院申報財產，有無違反貪污治罪條例，請檢方查明。

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徐巧芯說，陳歐珀承認使用曾國緯及其相關人士提供的房屋，當作參選立委的競選總部，但陳並未申報租金，也沒將使用房舍一事，申報在政治獻金系統中；此外，陳在選舉期間所使用的座車，也由曾國緯等人提供，政治獻金申報也未載明，證明陳已違反政治獻金法不實申報罪。

徐巧芯指出，im.B涉及詐騙案的不法金額高達25億元，受害者眾多，請檢方調查相關債權與宜蘭縣的土地、建案、開發案等，與曾國緯提供給陳的政治資源，有無違法的對價關係。

陳歐珀捲入im.B相關爭議後，風暴延燒4天，昨晚11點10分，陳透過臉書發表退選聲明，強調「清白無價，誓死捍衛」，提及連日來黃國昌不斷影射他涉與詐騙集團有不當往來，儘管他已說明，絕對沒有與詐團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助，然而，政治追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。​

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