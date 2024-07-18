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川普要收「保護費」？ 謝志偉：原文非protection而是defense

共和黨總統候選人川普日前接受「彭博商業周刊」專訪，部分外媒轉述稱，川普認為台灣應該向美國付「保護費」，對此駐德大使謝志偉指出，查看原文使用的並非「protection」（保護）而是「defense」（防禦）。（圖擷自謝志偉臉書）

共和黨總統候選人川普日前接受「彭博商業周刊」專訪，部分外媒轉述稱，川普認為台灣應該向美國付「保護費」，對此駐德大使謝志偉指出，查看原文使用的並非「protection」（保護）而是「defense」（防禦）。（圖擷自謝志偉臉書）

2024/07/18 11:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受「彭博商業周刊」專訪，被問及是否承諾防衛台灣？部分外媒轉述稱，川普認為台灣應該向美國付「保護費」，對此駐德大使謝志偉指出，查看彭博原文使用的並非「protection」（保護）而是「defense」（防禦）。

川普日前接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣，川普稱台灣搶走所有晶片生意，美國宛如保險公司，卻一無所獲，他還聲稱「台灣應該要付費」。

我國駐德大使謝志偉今上午則在臉書發文指出，川普要台灣「付/攤」英文defense （防禦）的「支出/費用」，最後被譯成中文的「保護費」，其效果等於將正當的協防事務，比擬為黑社會勒索商家之行徑。「就好像在說：拉小提琴的『拉』，和拉肚子的『拉』，都是一樣的『啦』！嗯，感覺有點怪怪的」。

謝志偉也指出，他一看到「保護費」，就去找原音。結果看到Bloomberg新聞台打出的字「原文」不是「protection」，是「defense」。

而查看部分外媒在引用時，行文確實使用「protection」，對此謝志偉則認為「美媒可能轉述時，誤用了『protection』」。

針對這項議題，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日在例行記者會上也表示，他在競選中的發言必須遵守能說和不能說的界限，但他要強調，台灣一直在為自己的國防「付費」，台灣從美國購買的軍事裝備達數十億美元，購買的軍事裝備支援美國製造、工業、技術。針對記者追問「從來沒有任何美國提供的軍事援助是台灣不付費的，對嗎？」米勒也表示之前確實如此。

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