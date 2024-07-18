401票贊成對284票反對 馮德萊恩連任歐盟執委會主席
2024/07/18 21:50
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕歐盟歐洲議會（European Parliament）今（18）日以401票贊成、284票反對以及15票棄權的票數，通過了對執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的任命案，這意味著馮德萊恩將繼續領導歐盟執委會，直到2029年。
《路透》報導，歐洲議會共有720席，因此馮德萊恩需要獲得361名議員的支持才能連任，雖然她所屬的中右翼、中左翼與自由派聯盟擁有401個席次，但其中某些議員可能在無記名投票中投下了反對票，不過馮德萊恩在能源政策上堅持歐洲綠色轉型路線，因此獲得了綠黨的青睞，最後順利連任。
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而稍早馮德萊恩也在X平台PO文表示：「再做5年。我無法描述我對信任我投票給我的全體議員有多麼感激。」
5 more years.— Ursula von der Leyen （@vonderleyen） July 18, 2024
I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS