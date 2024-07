401票贊成對284票反對 馮德萊恩連任歐盟執委會主席

2024/07/18 21:50

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟歐洲議會(European Parliament)今(18)日以401票贊成、284票反對以及15票棄權的票數,通過了對執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)的任命案,這意味著馮德萊恩將繼續領導歐盟執委會,直到2029年。

《路透》報導,歐洲議會共有720席,因此馮德萊恩需要獲得361名議員的支持才能連任,雖然她所屬的中右翼、中左翼與自由派聯盟擁有401個席次,但其中某些議員可能在無記名投票中投下了反對票,不過馮德萊恩在能源政策上堅持歐洲綠色轉型路線,因此獲得了綠黨的青睞,最後順利連任。

請繼續往下閱讀...

而稍早馮德萊恩也在X平台PO文表示:「再做5年。我無法描述我對信任我投票給我的全體議員有多麼感激。」

5 more years.



I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS