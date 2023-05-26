林右昌遭控與詐團主嫌合影 妹出面護兄批黃國昌影射污衊

前立委黃國昌在臉書PO出內政部長林右昌過去曾與im.B主嫌曾耀鋒合影的照片，林右昌的妹妹林宛姿昨深夜在臉書發文，表示該張照片是在去年城市博覧會期間，強調林右昌不認識曾嫌，並批黃「拿一張合照來影射污衊我哥」。（圖擷自黃國昌臉書）

2023/05/26 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕借貸媒合平台im.B詐騙案持續延燒，前立委黃國昌在臉書PO出內政部長林右昌過去曾與im.B主嫌曾耀鋒合影的照片，林右昌的妹妹林宛姿昨深夜在臉書發文，表示該張照片是在去年城市博覧會期間，當時每天有無數參訪團，強調林右昌不認識曾嫌，並批黃「拿一張合照來影射污衊我哥，影射就可以迴避公開污衊毀謗嗎！？」

針對黃國昌PO出與im.B主嫌曾耀鋒合影的照片，林右昌昨就曾回應，強調「這種事情不要亂扯、做政治操作」。他也表示去年6月基隆城市博覽會，他每天都在會場接待來自全國各地的參訪團，所以跟很多人都有合照。他也提到，對於在合照中他和曾耀鋒戴同一款口罩，林右昌也表示那就是城市博覽會的活動，參與者有100萬人。

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林右昌的妹妹林宛姿昨深夜也在臉書發文指出，「之前北七網民罵我妓女賣肉，我還沒那麼氣，但我一路看我哥怎樣努力做事！所以有人污衊他，我無法忍！」。她表示去年城市博覧會期間，每天都有無數參訪團，林右昌也常親自導覽，強調「我哥不認識曾某，也沒有其他互動！！！城博會有100萬旅客，活動期間每天都要接待無數的參訪團，跟無數的旅客合照」。

林宛姿也批評黃國昌，「你以為只是幾天的博覽會，是他八年為基隆付出的心血，還不包括蹲點多年，他早就一路為基隆的未來規劃，只要看過過程的人，都無法接受這樣的污衊！」並質疑「我即使不屑時力，也沒攻擊過黃國蔥，但他現在拿一張合照來影射污衊我哥，我就不能忍！！！影射就可以迴避公開污衊毀謗嗎！？」

後續林宛姿也再度發文，稱「以後要跟我合照，請出示身家證明，不然哪天誰拿照片出來，害到我哥」。林宛姿說「我是無所謂啦，那些罵我妓女啦賣肉啦，還是其他不適合在這寫出來的言語字句」。

林宛姿也強調「我其實沒那麼氣，但那個污衊到我的專業能力和污衊到我家人的，任何造謠，我明天都會和警察弟弟報告的」，表示今日會到警局備案。在發文底下網友也紛紛留言表示「支持提告」。

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