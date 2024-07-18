川普說要「收費」？ 美國務院：台灣一向「自費」自我防衛

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日在例行記者會上，對川普對台灣的言論做出回應。（美聯社檔案照）

2024/07/18 08:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普近日接受《彭博商業週刊》專訪時提到，「台灣搶走百分之百的晶片生意，美國宛如保險公司，台灣什麼都沒有給我們」，針對是否防衛台灣，還聲稱「台灣應該要付（軍）費」，一席話引發熱議。對此，美國國務院回應強調，台灣一直為自己的國防付費，從美國購買數以十億美元計的軍用裝備，支援了美國製造、工業和技術，台灣的採購不僅對區域安全很重要，對美國經濟也很重要。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日在例行記者會上，被問到國務院是否擔心川普對台灣的言論，或有什麼想法？是否同意川普所說的台灣應該支付國防費用的說法？

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米勒回答說，他在競選中的發言必須遵守能說和不能說的界限，但他要強調，台灣一直在為自己的國防「付費」，台灣從美國購買的軍事裝備達數十億美元，購買的軍事裝備支援美國製造、工業、技術，「因此，我們認為，他們的購買不僅對區域安全很重要，對美國經濟也很重要。」

米勒說，最近通過的補充法案，美國有能力以武器庫存援助台灣，這是新的作法。如果看過去幾十年來美國提供台灣的支持或安全合作，會發現台灣實際上是從美國購買，絕不是美國的慈善事業。

他也指出，我們仍然相信兩岸和平與穩定對美國至關重要，也對美國人民和全球經濟至關重要，任何導致台灣海峽不穩定的因素都可能損害美國經濟，這就是為什麼這些問題如此重要。

記者再度追問「從來沒有任何美國提供的軍事援助是台灣不付費的，對嗎？」米勒則表示之前確實如此，至於為何近來會軍援台灣，米勒則說，這反映出美國對台灣的長期承諾，美國一直在評估提供台灣必要的防禦武器，讓台灣維持足夠的自我防衛能力，評估後也認為對台灣提供外國軍事融資（FMF）是合適的。

至於促使拜登政府和國會做出這項決定的原因，米勒重申，這反映美國長期承諾，美方一直在進行相關評估，即向台灣提供必要的國防物品和服務，以使其保持足夠的自我保護能力，隨著時間推移，透過武器銷售實現，然後評估認為提供FMF援助也是合適的。

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