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    雙清基金會聲明黃、馬等人也曾受邀 王定宇：該一致性咆哮要求吧？

    王定宇臉書貼出紙風車文教基金會董事、雙清文教基金會現任董事長洪三雄今日發布的聲明內容。（圖擷取自王定宇臉書）

    王定宇臉書貼出紙風車文教基金會董事、雙清文教基金會現任董事長洪三雄今日發布的聲明內容。（圖擷取自王定宇臉書）

    2023/05/25 12:53

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    王鴻薇爆餐敘邀請函 im.B主嫌、蘇嘉全、陳家欽同桌

    〔即時新聞／綜合報導〕im.B債權平台詐騙事件引發熱議，國民黨立委王鴻薇昨在臉書貼出「雙清文教基金會」餐敘邀請函，顯示時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全，曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒一同受邀。不過民進黨立委王定宇在臉書貼出雙清文教基金會聲明，聲明中提及「黃國昌、馬英九、柯文哲」等人其實也都曾經受邀。許多網友也紛紛留言，並諷刺地說：「太離譜了！」

    王定宇臉書貼出紙風車文教基金會董事、雙清文教基金會現任董事長洪三雄今日發布的聲明內容，洪三雄表示認識「曾國緯」並邀他餐敘，純粹是因為他曾贊助過紙風車等公益活動。洪三雄說：「至於『曾耀鋒』這個名字，則前所未聞，至今毫無所悉。」洪三雄表示，曾出現在雙清文教基金會餐敘者包括蘇嘉全、陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人，都是受他之邀請前來的賓客，他們與「曾國緯」素昧平生。

    由於立委陳歐珀被前立委黃國昌爆料，其位於宜蘭縣羅東鎮的後援會及服務處、座車，均登記在捲入詐騙案爭議的im.B借貸媒合平台名下，陳歐珀也於21日深夜宣布不再爭取連任。因此王定宇也在臉書貼文直言：「吃過飯？看看誰吃過飯？是什麼情形下吃飯？咆哮要求道歉、說明的，應該出來一致性咆哮要求吧！」

    許多網友也在貼文底下留言：「原來是當事人，才會知道那麼多細節～」、「黃國昌趕快出來啊！」、「咆哮前，要先想想打到自己黨同志的可能性。老是回力鏢也真難看。這種飯局要看邀約的動機。」、「咆哮者表示：我只檢討別人而已」、「原來愛潑髒水的最後都潑向自己。」

    王鴻薇在臉書爆料一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀出席。（翻攝王鴻薇臉書）

    王鴻薇在臉書爆料一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀出席。（翻攝王鴻薇臉書）

    雙清文教基金會聲明，聲明中提及「黃國昌、馬英九、柯文哲」等人其實也都曾經受邀餐敘。王定宇也在臉書貼文直言：「咆哮要求道歉、說明的，應該出來一致性咆哮要求吧！」（資料照）

    雙清文教基金會聲明，聲明中提及「黃國昌、馬英九、柯文哲」等人其實也都曾經受邀餐敘。王定宇也在臉書貼文直言：「咆哮要求道歉、說明的，應該出來一致性咆哮要求吧！」（資料照）

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