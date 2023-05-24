陳歐珀涉im.B案無償使用房屋、車輛 民進黨廉政會祭警告處分

立委陳歐珀出席民進黨廉政委員會，說明相關案情。（記者陳志曲攝）

2023/05/24 22:25

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委陳歐珀被時代力量前立委黃國昌爆料，曾無償使用im.B詐騙集團羅東大樓當後援會及服務處，21日宣布退選立委。民進黨廉政會今針對陳歐珀無償使用曾耀鋒夫妻提供的車輛及服務處予以警告，警惕從政黨員不能這樣做，後續若查出陳與吸金案相關，將進一步處理。

廉政委員會今晚召開調查會議、討論近3小時，廉政委員會主委邱駿彥會後受訪表示，經約詢陳歐珀與行政院前政務顧問陳振坤，廉政會決定立案處理，陳歐珀是否涉入吸金詐騙案有待檢警深入調查，但針對無償使用房屋及車輛，廉政會認為已違反廉政條例，予以警告處分，若後續發現涉入吸金詐騙，還會繼續處理。

請繼續往下閱讀...

被問到討論這麼久的原因，邱駿彥說，廉政委員會針對陳歐珀是否涉入吸金詐騙討論很久，但廉政是對民進黨從政黨員的第一個要求，不應無償使用他人的東西，尤其選後就不該再無償使用服務處，因此廉政委員們認為應該予以警告、制止，也告訴其他從政黨員要特別注意，不要以為惡小而為之。

邱駿彥強調，這個案子絕對不是只給予警告處分，是針對無償使用警惕大家不可以，但只要被查到涉入吸金詐騙，還是會嚴格處理，但現在廉政會不可能認定陳歐珀一定有涉入，目前沒有人能提出任何證明，檢警也還沒調查，但廉政會認為應該趕快立案調查並釐清，也希望民進黨從政黨員以後不要這樣做。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法