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    防堵共諜滲透 顧立雄曝軍安總隊員額擴編、效法美軍不分階級查核

    針對共諜案出不窮，國防部長顧立雄（左）今（13）透露，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。圖右為空軍司令部參謀長王德揚中將。（記者塗建榮攝）

    針對共諜案出不窮，國防部長顧立雄（左）今（13）透露，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。圖右為空軍司令部參謀長王德揚中將。（記者塗建榮攝）

    2025/03/13 13:02

    〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案層出不窮，退役飛官史濬程吸收現役管制官許展誠，涉嫌洩露包括「空射雄三」部署等機密給中國。針對國軍精進作為，國防部長顧立雄今（13）透露，國軍現已增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊員額，也將建立接密資格認證機制，效法美國不分階級而依涉密等級進行查核。

    立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」專案報告，並備質詢。民進黨立委沈伯洋、陳冠廷及國民黨立委馬文君關心近日空軍退役飛官淪共諜，疑似洩露「反制共機擾台」、「空射雄三部署規劃」等機密給中國。

    針對沈伯洋詢問國軍精進作為，顧立雄答詢表示，除要落實反情報教育外，也應做好涉密人員的查核。國軍現正增加整個保防人力，特別是軍事安全總隊的員額。

    顧立雄透露，也將建立國軍人員接密資格認證機制，有別於以往到一定軍階才做特殊查核的方式，主要重點將會效法美國，以不分階級，按照涉密等級進行相關、不同深度的查核，一旦通過才能接觸特定密等。

    另外，陳冠廷關切代號「雄鷙專案」的空射雄三飛彈機密是否遭洩露影響國安，中科院副院長程一誠表示，雄鷙為新科研案，案發洩密時間與研發時間並無相關性，因當時並無實質研發進展。

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