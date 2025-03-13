巴基斯坦火車挾持事件落幕！軍方攻堅擊斃33恐怖分子 300人獲救

巴基斯坦軍方12日晚間突襲火車，擊斃33名武裝份子，300多名人質獲救。（美聯社）

2025/03/13 12:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）11日劫持巴基斯坦1列火車，車上440乘客淪為人質，該組織要求巴基斯坦政府釋放關押的組織成員，否則將對人質不利，不過巴基斯坦強硬攻堅，12日突襲火車，擊斃33名武裝份子，300多名人質獲救。

綜合外媒報導，巴基斯坦鐵路公司每日往返俾路支省奎達（Quetta）和鄰近阿富汗邊境白沙瓦（Peshawar）的「賈法爾特快車」，11日遭「俾路支解放軍」攔截，他們炸毀當地鐵軌，迫使火車急停後，車上有440人，攔截過程中火車司機及部分乘客死亡；武裝份子要求巴基斯坦政府在48小時內釋放關押的組織成員，否則將殺害人質。

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有恐怖份子穿著自殺炸彈背心坐在乘客之間，增添救援困難，「俾路支解放軍」則稱12日晚間已經處決50名人質。

巴基斯坦政府態度強硬，12日晚間巴基斯坦軍方突襲列車，特種部隊首先消滅了自殺式炸彈襲擊者，然後部隊逐一消滅剩餘的武裝分子，將33名武裝叛亂分子全部擊斃，300多名人質解救，攻堅過程中有21名人質以及4名士兵不幸死亡，宣布列車挾持事件已經落幕。

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