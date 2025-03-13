總預算財劃法覆議案遭雙殺 卓揆：國家仍要繼續大步向前

總預算、財劃法覆議案遭藍白雙雙封殺，對此，行政院長卓榮泰今（13）日在院會中勉勵閣員，強調「不憂也不懼」。（行政院提供）

2025/03/13 12:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕總預算、財劃法覆議案遭藍白雙雙封殺，對此，行政院長卓榮泰今（13）日在院會中勉勵閣員，強調「不憂也不懼」，國家仍要繼續大步向前。在當前財政結構底下，下一步該如何做憲政救濟、乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步向前進。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，卓揆在院會首先表示非常抱歉，經過2天的努力，向立法院提出的今年中央政府總預算案及財政收支劃分法兩項覆議案，仍沒有得到立法院的支持。

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對於這樣的結果，卓揆向行政團隊表達「不憂也不懼」，基於合法合憲的憲政程序，已善盡身為公務員及政務官的權利義務和責任。卓揆也感謝這2天所有部會首長一起在立法院報告、接受備詢，特別是財政部長與主計長的說明，也非常的清楚。

卓揆強調，「儘管做了努力，但仍無法改變投票的結果。」他勉勵所有閣員，國家還有很多事情等待完成，仍要繼續大步向前，在當前財政結構底下，下一步該如何繼續做憲政救濟、乃至於任何能夠改變現狀的努力，都會一步一步向前進。他也希望與各位部會首長攜手合作，幫助國家度過前所未有的難關。

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