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    遭國台辦點名怒轟還上抖音熱搜 八炯回應讓網友讚爆

    八炯在他的Youtube影片中回應：「被敵人點名可謂是光宗耀祖啊。」（擷取自Youtube攝徒日記Fun TV）

    八炯在他的Youtube影片中回應：「被敵人點名可謂是光宗耀祖啊。」（擷取自Youtube攝徒日記Fun TV）

    2025/03/13 12:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「八炯」11日表示是他去檢舉利用社群「亞亞在台灣」鼓吹武統言論的劉姓中配網紅，移民署也因此廢止其在台依親居留許可。中國國台辦昨（12）日則以「宵小之輩、雞鳴狗盜、為虎作倀、必遭嚴懲」點名砲轟八炯，還讓他因此上了中國APP抖音的熱門搜尋。對此，八炯表示：「被敵人點名可謂是光宗耀祖」，他也在社群PO文：「謝謝中共國台辦讓更多牆內人，知道我的頻道」，貼文獲上千網友點讚。

    對於八炯承認檢舉劉姓中配網紅，國台辦發言人陳斌華昨日在記者會中表示，這是民進黨政府傷害大陸同胞的其中一例，陳斌華指出，藉由台灣新聞所得知，是網紅八炯所檢舉。「對於此人，我也有16字評價，宵小之輩、雞鳴狗盜、為虎作倀、必遭嚴懲」。

    對此，八炯在他的Youtube影片中回應：「被敵人點名可謂是光宗耀祖啊。」他還勸陳斌華，「懸崖勒馬，回頭是岸」、「切勿當一個厚顏無恥、狗仗人勢、顛倒黑白禍國殃民的漢奸賣國賊」。

    八炯也在社群網路threads上PO文表示，因為這件事情讓他上了抖音熱搜，「謝謝中共國台辦讓更多牆內人，知道我的頻道，讓他們常常翻牆噴我，不知不覺被我反統戰，確實不少幾年前噴我的粉紅，現在都成了反賊了呢，這就是我要的逆統戰，能瓦解共產黨的也只有中國人民了」。

    文章PO出後，已獲超過6000網友點讚，網友也紛紛表示：「人生任務解鎖 跟總統一樣等級」、「口才比國台辦發言人的好太多」、「中國已經必須要用到國家級的力量來跟你抗衡了」、「回擊的鏗鏘有力」。

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