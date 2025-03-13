民進黨「人民是頭家」8場宣講起跑！ 林右昌：藍白惡奴不可欺主

民進黨秘書長林右昌今（13）日在中央黨部召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/13 12:44

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白昨聯手否決中央政府總預算覆議案，民進黨則啟動8場「人民是頭家」政策宣講。民進黨祕書長林右昌今（13）日指出，藍白兩黨以多數暴力阻礙國家進步的動能，民進黨在立法院表決可以輸，但守護台灣民主體制的戰役不能輸，故宣講主軸為「國家要安全，台灣要向前」，人民才是頭家，惡奴不可欺主。

林右昌今於民進黨中央黨部召開「人民是頭家」政策宣講啟動記者會。林說明，台灣是一個民主法治的國家，人民是頭家、國家主人，而民意代表及政務官員都只是公僕，接受人民授權付託，依照國家法制各司其職，分權行事、對人民負責，每個人對國家都負有忠誠的責任與義務。

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林右昌感嘆，很遺憾，國民黨與民眾黨利用國會多數的機會，強力推動違憲擴權法案，造成國家體制的衝擊；去年10月遭憲法法庭宣告違憲後，藍白反而變本加厲，再加碼推動「憲訴法」、「選罷法」及「財劃法」等3大爭議法案。這或許讓藍白兩黨可以有報復式的快感，但絕非國家之福，也絕非人民所樂見。

林表示，藍白昨天再次封殺總預算及財劃法覆議案，總統賴清德此前費心召集院際協調，立法院韓國瑜院長也召開朝野協商，行政院卓院長則依憲法所賦予權力、窮盡一切可能的救濟手段。很可惜這些努力依舊沒辦法撼動改變藍、白兩黨的政治考量，讓總預算有被修正的機會。

面對表決結果，林右昌指出，有些民眾或許會認為，明知任何覆議案在藍白聯手下都不會過，為何要一提再提？民進黨為了依循憲政體制，選擇努力窮盡一切程序與方法的途徑，「這是我們身為一個成熟負責任的執政黨，所必須有的責任與承擔」。

林右昌說，濫砍凍刪總預算就是在砍民生，甚至出現預算刪過頭或凍刪數根本算不出來的荒謬狀況。未來部會預算解凍還需經過立法院院會通過，恐拖到下半年，預算根本難以及時執行，影響今年的預算執行率，嚴重阻礙國家進步的動能。

林也強調，充份討論才有民主，社會才能在辯證中釐清是非對錯。為了讓人民了解當前面臨的嚴峻挑戰，匯集更大的民主力量，執政黨有責任搭起社會大平台，讓執政團隊直接面對民意，向人民頭家報告。宣講會中，行政院卓榮泰院長、民進黨的執政縣市首長、立委、以及各行各業意見領袖代表都將出席。

關於宣講場次，根據民進黨規劃，3月15日自台中市起跑，16日桃園市、22日花蓮市及台北市、23日台南市、28日新竹市、29日高雄市、30日新北市。

此外，民進黨發布政策宣講會前導影片「穩健向前，台灣尚勇」，影片以賴總統今年元旦談話為文字腳本，述說台灣在過去一年經濟表現優異，政府也將經濟成長的果實讓全民共享，加薪減稅增福利，並延續過去執政8年的基礎，持續對於青年與長輩的照顧與補助。

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