為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    王鴻薇爆餐敘邀請函 im.B主嫌、蘇嘉全、陳家欽同桌

    王鴻薇在臉書爆料一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀出席。（翻攝王鴻薇臉書）

    王鴻薇在臉書爆料一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀出席。（翻攝王鴻薇臉書）

    2023/05/22 19:10

    〔記者林欣漢／台北報導〕im.B債權平台詐騙事件雪球越滾越大，國民黨立委王鴻薇今天在臉書披露一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全，曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀，王鴻薇說，請民進黨告訴大家，為什麼這些人會跟通緝犯一起受邀，成為座上嘉賓，竟有院長級的蘇嘉全，連最不可能不知道他是通緝犯的警政署長，都在名單上一起當貴賓。

    im.B詐騙集團主嫌與政治人物交好，各種合影照片陸續曝光，立委陳歐珀被前立委黃國昌爆料，其位於宜蘭縣羅東鎮的後援會及服務處、座車，均登記在捲入詐騙案爭議的im.B借貸媒合平台名下，陳歐珀也於昨天深夜宣布不再爭取連任。

    王鴻薇披露的餐敘邀請函，時間為2020年8月5日晚上6點30分，地點為財團法人台北市雙清文教基金會，現任董事長洪三雄為紙風車文教基金會董事、前國票董座。

    當時受邀嘉賓包括時任總統府祕書長蘇嘉全，但蘇在該日期前幾天已卸下職務，還有民視董事長王明玉、雙和醫院院長吳麥斯、高林實業董事長李忠良、長春藤集團總裁汪添進、乙力裝潢董事長林存謐、綠色和平廣播電台董事長陳雨鑫、警政署長陳家欽、總統府祕書長辦公室主任張嘉玲、im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬、鈞寶電子董事長楊正利。

    至於這場餐敘最後有無成行，王鴻薇並未進一步說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宣布退選鞠躬道歉 陳歐珀︰請黃國昌趕快向檢調告發
    2023/05/22 12:03

    宣布退選鞠躬道歉 陳歐珀︰請黃國昌趕快向檢調告發
    陳歐珀捲im.B爭退選立委 徐巧芯告發違反政治獻金法
    2023/05/22 11:17

    陳歐珀捲im.B爭退選立委 徐巧芯告發違反政治獻金法

    夏日特惠 探索海島新玩法
    捲入im.B詐騙集團風暴 民進黨立委陳歐珀深夜宣布退選
    2023/05/22 06:27

    捲入im.B詐騙集團風暴 民進黨立委陳歐珀深夜宣布退選
    陳歐珀捲im.B風波 民進黨宜縣議會黨團：建請黨中央盡速調查處理
    2023/05/19 17:57

    陳歐珀捲im.B風波 民進黨宜縣議會黨團：建請黨中央盡速調查處理

    台灣永續保健保養品牌ISG深耕在地 進軍國際
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播