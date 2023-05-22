王鴻薇爆餐敘邀請函 im.B主嫌、蘇嘉全、陳家欽同桌

王鴻薇在臉書爆料一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀出席。（翻攝王鴻薇臉書）

2023/05/22 19:10

〔記者林欣漢／台北報導〕im.B債權平台詐騙事件雪球越滾越大，國民黨立委王鴻薇今天在臉書披露一張餐敘邀請函，時任警政署長陳家欽、總統府前秘書長蘇嘉全，曾和im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬一同受邀，王鴻薇說，請民進黨告訴大家，為什麼這些人會跟通緝犯一起受邀，成為座上嘉賓，竟有院長級的蘇嘉全，連最不可能不知道他是通緝犯的警政署長，都在名單上一起當貴賓。

im.B詐騙集團主嫌與政治人物交好，各種合影照片陸續曝光，立委陳歐珀被前立委黃國昌爆料，其位於宜蘭縣羅東鎮的後援會及服務處、座車，均登記在捲入詐騙案爭議的im.B借貸媒合平台名下，陳歐珀也於昨天深夜宣布不再爭取連任。

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王鴻薇披露的餐敘邀請函，時間為2020年8月5日晚上6點30分，地點為財團法人台北市雙清文教基金會，現任董事長洪三雄為紙風車文教基金會董事、前國票董座。

當時受邀嘉賓包括時任總統府祕書長蘇嘉全，但蘇在該日期前幾天已卸下職務，還有民視董事長王明玉、雙和醫院院長吳麥斯、高林實業董事長李忠良、長春藤集團總裁汪添進、乙力裝潢董事長林存謐、綠色和平廣播電台董事長陳雨鑫、警政署長陳家欽、總統府祕書長辦公室主任張嘉玲、im.B詐騙案主嫌曾耀鋒及女友張淑芬、鈞寶電子董事長楊正利。

至於這場餐敘最後有無成行，王鴻薇並未進一步說明。

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