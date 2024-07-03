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北京鎖定仁愛礁 前白宮副國安顧問驚爆：為侵台作彩排

前白宮副國安顧問博明（右），在華府一場智庫座談會中表示，中國之所以鎖定仁愛礁，是為了讓美國喪失威信，也是為攻台做「彩排」。（資料照）

前白宮副國安顧問博明（右），在華府一場智庫座談會中表示，中國之所以鎖定仁愛礁，是為了讓美國喪失威信，也是為攻台做「彩排」。（資料照）

2024/07/03 12:37

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾來台與賴清德總統會面的前白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger），昨（2日）在美智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）驚爆，中國之所以鎖定仁愛礁（仁愛暗沙），是為了讓美國喪失威信，也是為攻台做「彩排」。

綜合媒體報導，川普時代的前白宮副國家安全顧問博明2日在華府出席美國智庫傳統基金會座談；針對南海局勢，博明呼籲，美國應協助菲律賓補給，以此向中國發出強烈訊號，美國將在軍事上支持該地區的盟友。

博明指出，「為什麼北京一開始就瞄準這個小島礁？這主要是為了讓美國喪失威信，這是對台灣的一次彩排。」仁愛礁並不製造全球最先進的半導體，也不是戰略地緣要衝，為何會被北京針對？博明認為，北京是在證明封鎖能力，創造一種無力感，使外界不相信美國會幫助菲律賓和台灣。

菲律賓是美國的防禦條約盟友，美台並非防禦同盟，博明表示，北京要凸顯美國拿小小暗礁都沒有辦法，這對台灣局勢方面，釋出消息訊號。

最後，博明呼籲，美菲應該作出回應，「我並不是說這意味著我們要開戰。我的意思是，我們必須對情況有所認知，並開始讓北京付出更嚴重的代價。」

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