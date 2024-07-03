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6月櫻花綻開！專家：疑遭獼猴肆虐所致

沼平公園廣場有株大島櫻竟開了6月櫻花。（記者蔡宗勳攝）

沼平公園廣場有株大島櫻竟開了6月櫻花。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/03 12:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區沼平公園有棵大島櫻竟然在6月底綻開，出現極為罕見的6月櫻，「阿里山達人」黃源明日前進行園區導覽時發現，直呼「季節錯亂」，專家則認為大島櫻這兩年遭到台灣獼猴嚴重摧殘，可能導致植物本身覺得生命受到重大威脅，在不是花期開花希望能延續後代，呼籲防範獼猴肆虐問題。

黃源明表示，6月30日的導覽活動中，經過沼平公園廣場時，旁邊有一株每年都會盛開的大島櫻突然在此時花開了，由於大島櫻的花期為3月底到4月初，不知道該說是季節錯亂，還是花季該盛開時未開，或者是有多更值得探究的原因，例如獼猴取食櫻花之類的。

黃源明進一步說，沼平公園廣場這棵大島櫻有部分為重瓣的花朵，所以也曾被歸類為薄重大島櫻，只是當染井吉野櫻盛開之後，原本該接棒盛開的大島櫻，滿滿的花苞大多被獼猴取食，導致花況受到明顯的影響，現在還出現6月開花的奇特景象。

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城指出， 大島櫻花期為3、4月間，屬春天的花，在仲夏這個時候開花並不自然，推測與遭到台灣獼猴掠食有關，因為獼猴摘食花苞或花序時，往往折斷整個樹枝進行啃食，等同大島櫻被強勢修剪，誘發植物延續生命的本能，由於這個時間點開花不符合植物本性，因而建議明年大島櫻含苞待放前就要想辦法防範獼猴的肆虐，否則百年櫻花樹恐不堪一而再的摧殘。

阿里山沼平公園廣場大島櫻竟在6月開花。（記者蔡宗勳攝）

阿里山沼平公園廣場大島櫻竟在6月開花。（記者蔡宗勳攝）

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