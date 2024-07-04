3秒急凍！網推這罐「殺蟑神器」 網：獨居者救星

網友推薦，用除菌急凍噴霧殺蟑螂效果絕佳。蟑螂示意圖。（資料照）

2024/07/04 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕居家出現蟑螂令人深感厭惡。女網友分享，發現一瓶急凍噴霧效果絕佳，只需對蟑螂噴3秒就能瞬間凍住，對會飛的蟑螂也相當好用，原PO透露，「解凍後蟑螂會復活，再噴肥皂水確保已經死透」。貼文曝光，網友紛紛大推，「這個真的超讚雖然小貴，但對於怕所有6腳生物的獨居者來說根本是救大命啊」。

女網友近日在Threads發文，發現這瓶主打-85℃瞬間急凍的「除菌急凍噴霧」殺蟑螂十分好用，原PO大讚，只要對著蟑螂噴3秒，蟑螂當場就會翻肚不動立刻結冰，「每天都會把這罐放在床頭鎮煞，家家戶戶都該擁有一罐」。

請繼續往下閱讀...

另外，原PO指出，如果擔心解凍後，蟑螂會再次復活，可以用肥皂水噴在蟑螂的肚子上，確保蟑螂已死透。原PO又說，就算遇到會飛的蟑螂，效果也是非常好，曾遇到正在牆上準備起飛的蟑螂，當下拿出來對著噴，「瞬間落地，再補兩秒就結冰了」。

貼文曝光，引起許多網友熱議，「這幾天房間進了一隻蟑螂不敢回去睡覺，明天就拿這個回去跟它決一死戰！」、「我冰過飛進家裡的蟬跟跑進來的蟑螂制動力超讚，趁著還很凍趕快清潔也無痕」、「前幾個禮拜殺兩隻大蟑，直接用到剩四分之一，激動起來，都會無止盡按著」、「但怕蟑螂的人連噴都是一個難度，跟噴了後誰撿還是一樣不敢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法