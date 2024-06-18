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屏東潮州電線「走鋼索」特技猴找到了 疑觸電墜地慘死

一隻台灣獼猴出沒屏東潮州，12日被目擊爬電線過馬路。（民眾提供）

一隻台灣獼猴出沒屏東潮州，12日被目擊爬電線過馬路。（民眾提供）

2024/06/18 22:17

相關新聞連結：
星期三猴子竟下山！把屏東潮州電線當「空中斑馬線」過大街

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮鬧區最近有台灣獼猴出沒，在電線爬上爬下，不少鎮民擔憂牠入侵住家，屏東縣政府緊急僱請專業移除團隊捕捉，發現牠疑似觸電墜地，送醫不治。

不少人6月12日目擊潮州延平路北側有隻台灣獼猴，爬上電線桿再如同「走鋼索」般過馬路。

屏東縣政府指出，台灣獼猴在屏東山區非常常見，但與高雄壽山不同，屏東的平原地區鬧區以往幾乎不曾有通報有猴子出現，潮州屬罕見個案，由於都是民眾將目擊影片PO網或是反映給議員民代，因此，縣府及縣民服務專線都未獲通報，但仍依照規定請委外的移除公司搜尋，但連3天搜索未果。

縣府說，後來有民眾通報，同隻台灣獼猴掉到地上，奄奄一息。縣府派員到場發現公猴倒在東港溪畔附近道路，仍有生命跡象，趕緊送醫，但途中牠就不幸身亡，將依規定化製。

農業處說，潮州距離來義等山區其實不遠，沿線都有樹木綠帶，推測這隻獼猴從山區誤闖鬧區，但牠完全不怕人，也不排除曾被飼養。官員指出，這隻猴子手部有1處灼傷，研判應是遭電擊墜落地面。農業處重申，民眾若發現野生動物闖入應儘速通報，猴子可能帶猿猴B（皰疹）病毒，甚至是猴痘等人畜共通傳染病原，務必秉持不餵食、不騷擾、不接觸及不要飼養等「四不」原則，無故獵捕違者可處6萬到30萬元罰鍰。

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