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面試被問「家人健康狀況」 網友：很正常

有網友分享，她在面試時被主管問及「家人健康狀況」，太過隱私的問題讓她感到非常奇怪。示意圖。（資料照）

有網友分享，她在面試時被主管問及「家人健康狀況」，太過隱私的問題讓她感到非常奇怪。示意圖。（資料照）

2024/07/04 19:58

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人在面試工作前會費盡心思準備，但當面試問題太過私密時，總讓人引發質疑。一名網友表示，她最近在面試時，被問及「家人健康狀況」，太過隱私的問題讓她感到非常奇怪，好奇詢問網友，「這種問題在面試的時候問，是正常的嗎？」

一名網友在PTT發文表示，她之前在一些傳統產業面試時，常被問到「有沒有男友或是結婚規劃」，但她都心想算了如實回答，最近在面試時，卻被問及「家人健康狀況、需不需要回家照顧」，讓她感到非常奇怪，且還不只一間公司這樣問，直呼讓她感受非常差，好奇詢問網友，「這種問題在面試的時候問，是正常的嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，不少網友都認為「很正常」，「正常，不然要問啥？」、「就像有沒有結婚打算就是怕你進來請婚假，然後請產假，簡單來說就是怕員工請假，老實說也沒什麼，正常的公司都按勞基法走然後也不會刁難這類假」、「你找個人進來，結果常常請假找不到人，還要另外找人代班辦面試，不就等於做白工，問這個都算正常」、「聽過一進去就產假，育嬰假組合拳，領完錢就跳槽了」、「問問進來前父母狀況，還挺正常的，當然進來後父母才有問題，需要請長假照顧，那也沒辦法」。

不過也有網友認為，「直接回我沒有父母，沒有結婚生小孩打算，等進公司再來請婚假，安胎假，產假，孝親假，家庭照顧假」、「可能是有人出缺勤常常耍賴搬出來的藉口」、「以前就會了吧，面試就先填一張個資，上面父母的職業都有，都不知道關這份工作啥事」、「父母欄位我一律空白」、「你不想填的就空白，想要用你的人，還是會錄取」。

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