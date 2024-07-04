侯友宜推廣「百萬冠軍茶」 盛讚坪林茶葉風味絕佳

侯友宜參加購物台節目，與主持人共飲冷泡茶。（記者陳奕劭攝）

2024/07/04 19:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（4日）到東森購物台推廣新北百萬冠軍茶，邀請民眾品嚐包種茶獨特香氣，帶來500組包種茶優良獎禮盒（特價1099元），觀眾電話不絕，馬上銷售一空。

侯友宜與新北市農會總幹事楊棟樑、坪林區農會總幹事林文恭、最年輕冠軍茶王蔡智霖同台，介紹「香、濃、醇、韻、美」特色包種茶，與觀眾分享冷泡茶訣竅，年僅27歲的茶王蔡智霖也分享製茶心得，平時茶園施用有機肥，選在中午後好天氣採茶、避免雨菁。

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侯友宜說，新北市有最多冠軍製茶師傅，茶葉栽培面積約753.82公頃，茶葉產量約426噸，坪林是百萬冠軍茶的故鄉，包種茶產量占全市65%，今年天候佳，茶葉風味更佳，推薦民眾購買。

楊棟樑說，包種茶湯澄清透亮，絕對是茶中極品，以冰涼包種茶消暑，補充身體流失的水分，絕對是夏天優質新選擇。

林文恭分享，全台灣最香的包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級，歡迎選購新北優質茶品。

新北市農業局表示，新北市透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，促在地產業永續發展，比賽茶購買資訊可向坪林區農會訂購（02-2665-7227#28）。

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