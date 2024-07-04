為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本流行「1消暑法寶」 台灣卻早已退燒 網：效果不佳

網友發現，日本相當流行「小電風扇」，不過台灣路上卻好像很少人在使用。（資料照）

網友發現，日本相當流行「小電風扇」，不過台灣路上卻好像很少人在使用。（資料照）

2024/07/04 21:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日到來，許多民眾都準備消暑法寶來對抗高溫。有網友發現，最近日本相當流行「小電風扇」，日本路上幾乎所有女生都人手一台，不過台灣路上卻好像很少人在使用，讓她好奇提問，「台灣好像不流行？」

一名網友在社群軟體「Threads」發文表示，她在日本路上發現，幾乎所有女生都人手一台小電風扇，不過台灣卻好像不太流行，讓她好奇問，「因為大家都騎機車嗎？但也沒看過搭捷運的人拿」。

貼文曝光後，吸引許多曾使用小電風扇的網友分享心得，「因為台灣空氣很熱，拿著風扇吹自己，根本就是拿吹風機吹自己」、「在烤箱裡拿電風扇，也只是變旋風爐而已」、「之前去釜山發現男生女生也幾乎人手一台有驚訝到，害我也忍不住買了一台回來，但我真的還是沒有很愛在路上吹，根本都是熱風」、「台灣吹的話，還是一樣用熱風吹自己」、「最討厭站在他們旁邊，我有想要聞到你的汗味嗎」。

不過也有網友表示，「我在台灣，滿常看到有人拿小電風扇耶」、「搭涼感噴霧超降溫」、「我上星期去台北看到不同年齡層的男生跟女生用手持電風扇」、「在冷氣不涼的地方，拿出來可以瞬間降溫，外面大太陽還是算了，拿出涼感濕紙巾比較實際」。

由 @lingyoooooo 發佈
在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
少子化挑戰！智庫：2040年日本恐短缺近100萬外籍工人
2024/07/05 06:45

少子化挑戰！智庫：2040年日本恐短缺近100萬外籍工人
台新推全國首檔日本半導體ETF 發行價10元
2024/07/04 14:30

台新推全國首檔日本半導體ETF 發行價10元

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
高溫酷暑愛犬一臉「我要熱死了」 一票網友哀號︰我懂你！
2024/07/04 14:13

高溫酷暑愛犬一臉「我要熱死了」 一票網友哀號︰我懂你！
「猛暑日」登場！太平洋高壓增強影響 日本靜岡高溫飄破39度
2024/07/04 15:31

「猛暑日」登場！太平洋高壓增強影響 日本靜岡高溫飄破39度

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播