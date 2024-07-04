日本流行「1消暑法寶」 台灣卻早已退燒 網：效果不佳

網友發現，日本相當流行「小電風扇」，不過台灣路上卻好像很少人在使用。（資料照）

2024/07/04 21:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日到來，許多民眾都準備消暑法寶來對抗高溫。有網友發現，最近日本相當流行「小電風扇」，日本路上幾乎所有女生都人手一台，不過台灣路上卻好像很少人在使用，讓她好奇提問，「台灣好像不流行？」

一名網友在社群軟體「Threads」發文表示，她在日本路上發現，幾乎所有女生都人手一台小電風扇，不過台灣卻好像不太流行，讓她好奇問，「因為大家都騎機車嗎？但也沒看過搭捷運的人拿」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，吸引許多曾使用小電風扇的網友分享心得，「因為台灣空氣很熱，拿著風扇吹自己，根本就是拿吹風機吹自己」、「在烤箱裡拿電風扇，也只是變旋風爐而已」、「之前去釜山發現男生女生也幾乎人手一台有驚訝到，害我也忍不住買了一台回來，但我真的還是沒有很愛在路上吹，根本都是熱風」、「台灣吹的話，還是一樣用熱風吹自己」、「最討厭站在他們旁邊，我有想要聞到你的汗味嗎」。

不過也有網友表示，「我在台灣，滿常看到有人拿小電風扇耶」、「搭涼感噴霧超降溫」、「我上星期去台北看到不同年齡層的男生跟女生用手持電風扇」、「在冷氣不涼的地方，拿出來可以瞬間降溫，外面大太陽還是算了，拿出涼感濕紙巾比較實際」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法