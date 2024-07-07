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車輛暴衝殃及行人頻傳 中市議員建議設人行護欄

台灣大道及文心路口設有人行護欄（陳俞融提供）

台灣大道及文心路口設有人行護欄（陳俞融提供）

2024/07/07 14:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市日前發生一輛休旅車在撞上分隔島後又暴衝失控衝向機車騎士，市議員陳俞融就指出，全國自去年7月以來已發生超過10起以上汽車暴衝事件，其中不乏路口因缺乏適當防護措施而導致行人受傷的悲劇，要求市府做好路口防護措施，增設行人護欄，保障行人安全。

建設局表示，會在大型路口設有扇形無障礙斜坡道，並視路口條件酌予增設警示導桿或加高緣石或植栽，以提醒駕駛人注意安全；至於在屬於汽車暴衝易肇事路口增設欄杆需求，將與交通主管機關共同研議。

陳俞融表示，由於台灣駕照沒有定期檢驗機制，便出現已不適任的駕駛仍在路上行駛，如同不定期炸彈在路上跑，全國自去年7月以來至今，已發生10起以上汽車車輛暴衝致行人或其他道路使用者受傷事故，其中台中市就佔2件。

根據交通部統計，台中市113年1至4月間，行人路口事故死傷人數高達570人，居六都之首，陳俞融指出，此數據凸顯了行人在道路上的脆弱性，以及迫切需要加強路口安全措施的事實。

她並質疑，建設局於2022年度於2處路口設有行人護欄後，至今未再新增，原因何在?要求市府應推廣至其他大流量路口，提供行人多一層保障。

陳俞融強調 ，雖然目前中市部分路口設有石製柱狀或圓球車阻可阻擋車輛暴衝，但還是有許多路口仍無車阻、也無騎樓庇護，若再發生車輛暴衝事件，行人將無處可躲。

對此，陳俞融建議市府，應對全市的大流量路口進行盤點，並優先在沒有騎樓或車阻庇護的路口安裝行人護欄，此非僅是一項交通安全措施，可保護每一位市享有行的安全。

市議員陳俞融表示，北區西屯路一段及忠明路口，汽機車行經車速快，未設置行人護欄。（陳俞融提供）

市議員陳俞融表示，北區西屯路一段及忠明路口，汽機車行經車速快，未設置行人護欄。（陳俞融提供）

市府在台灣大道惠中路口設圓石型人行護欄（陳俞融提供）

市府在台灣大道惠中路口設圓石型人行護欄（陳俞融提供）

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