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高溫酷暑愛犬一臉「我要熱死了」 一票網友哀號︰我懂你！

日本一名飼主分享，愛犬因受不了室外高溫，忍不住閉上雙眼、吐舌頭散熱，無聲表達出「我好熱」的模樣，照片一出，立即引起一票網友共鳴直呼「我懂你！」。（圖擷取自@miiiiyayuki 社群平台「X」）

日本一名飼主分享，愛犬因受不了室外高溫，忍不住閉上雙眼、吐舌頭散熱，無聲表達出「我好熱」的模樣，照片一出，立即引起一票網友共鳴直呼「我懂你！」。（圖擷取自@miiiiyayuki 社群平台「X」）

2024/07/04 14:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期各國進入炎熱夏季，但受到全球暖化影響，加劇極端高溫出現，也讓人類與動物在室外熱得喘不不過氣。一名日本媽媽有感近期的炎熱高溫，於是分享以前拍的一張照片，為愛犬因受不了室外高溫，忍不住閉上雙眼、吐舌頭散熱，無聲表達出「我好熱」的模樣，照片一出，立即引起一票網友共鳴直呼「我懂你！」。

社群平台「X」（前Twitter）名為「宮原幸恵」的日本女網友，於本月2日分享一張照片，為家中騎士比熊犬「An」（あん）以前在夏天時，偶然露出的經典表情。只見照片中全身毛茸茸的An，把粉嫩的舌頭吐出來散熱，且全程緊閉雙眼，讓目睹此景的原PO笑說，雖然An不會說人類的語言，但牠仍以全身傳達出「太熱了，我受不了」的訊息。

照片曝光後，吸引高達7.4萬人按讚，更讓許多同樣被熱到受不了的網友產生共鳴，紛紛哀號道，「看起來又痛又可憐」、「我懂！出門真的熱到快融化了」、「最近是室外確實超熱，小心別中暑喔」、「我家孩子昨天也有露出這樣的臉」、「雖然很可愛，但記得給藥狗狗多補充水分」、「這是進入夏天後，大家都會出現的表情呢」。

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