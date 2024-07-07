嘉市環保局建議吹冷氣適時開窗通風 維持良好空品

嘉市環保局建議民眾使用冷氣過程中，應適時開窗通風，讓室內空氣與外面的新鮮空氣流通。（記者丁偉杰攝）

2024/07/07 14:09

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕炎炎夏日，如何以正確方式使用冷氣，嘉義市環保局建議民眾使用冷氣過程中，應適時開窗通風，讓室內空氣與外面的新鮮空氣流通，也建議可搭配循環扇使用來加強室內外空氣流動，避免二氧化碳及髒空氣持續累積。

嘉市環保局副局長孫意惇說，冷氣空調在使用過程中，若未適時進行通風換氣，長時間處於密閉通風不良環境，除了會降低工作或學習效率外，更易引起頭暈、胸悶及過敏反應等身體不適，並增加飛沫傳染病染疫風險，因此使用冷氣空調需適時進行通風換氣，以維護良好室內空氣品質。

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民眾常誤認為冷氣具有通風換氣功能，環保局提醒，冷氣（分離式、窗型或箱型）只有進行室內空氣冷熱交換的內循環，沒有外換氣及排氣，管線內流動的不是空氣而是冷媒。因此，除非有開窗或開門，讓新鮮外氣與室內空氣進行交換通風動作，否則室內二氧化碳及髒空氣將持續累積。

根據環境部訂定室內空氣品質標準，二氧化碳8小時平均濃度值須小於1000ppm，而環境中二氧化碳的背景濃度約在400ppm左右，過高的二氧化碳濃度將導致頭痛、嗜睡、反應力變差、倦怠等症狀發生，當在冷氣房內感覺昏昏欲睡，可能就是因為室內空氣未適當通風換氣，導致二氧化碳濃度蓄積過高所致。

孫意惇建議，民眾使用冷氣過程應適時開窗通風，開啟每扇窗戶至少15公分，並以對角、對向窗戶開啟方式為最佳通風方式，讓室內空氣與外面的新鮮空氣流通；若室內僅有單面或單側窗戶，建議可搭配循環扇使用來加強室內外空氣流動，能避免室內二氧化碳及髒空氣持續累積。

嘉市環保局提醒，冷氣（分離式、窗型或箱型）只有進行室內空氣冷熱交換的內循環，沒有外換氣及排氣。（嘉市環保局提供）

嘉市環保局建議，民眾使用冷氣過程應適時開窗通風，開啟每扇窗戶至少15公分，並以對角、對向窗戶開啟方式為最佳通風方式。（嘉市環保局提供）

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