長者逾半數想跟子女住 2成2租屋碰壁

據衛福部最新調查，國內長者仍大多希望居住於家宅，且有超過半數仍偏好與子女同住。（資料照）

2024/07/03 12:38

〔記者林志怡／台北報導〕台灣即將邁入超高齡化社會，高齡長者的居住問題也逐漸浮上檯面，據衛福部最新調查，國內長者仍大多希望居住於家宅，且有超過半數仍偏好與子女同住，但55歲以上族群租屋比例略有增加，且有22%的租屋長者提到，租屋過程中曾經遇到困難。

衛福部日前發布2022年老人狀況調查，65歲以上族群居住區域以北部地區占44.47%為最多，南部地區占28.49%次之，中部地區占23.96%，3個地區合計占96.92%，且針對居住於家宅的長者，南部地區居住住宅為「自有或家人的」較高，而北部地區住宅「租用」比率則相對高於其他地區。

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此外，55歲以上住宅租用者總計43.8萬人，占居住家宅長者的5.89%，較2017年調查中的5.63%略有增加，且其中22.30%表示曾在租屋時遇到困難，且隨著年齡增加，租屋困難的比率也會逐漸提高，65歲以上遇到租屋困難比率更提高為23.05%。

針對居住期望上，55至64歲族群希望能住在家宅的比例較高，落在96%，65歲以上長者則有91%希望能住在家宅，兩者比例都與2017年的調查結果相當，但略有些微增加，且居住家宅者較不願意居住於機構的原因，前3項為「無力負擔費用」、「入住機構不自由」及「不喜歡與多人同住」等。

調查中也指出，希望居住在家宅的長者中，仍有超過半數希望與子女同住，其中55至64歲族群計有51.85%希望和子女住在一起，但比例較2017年的調查降低3.6%，且偏好獨居的族群略增3.68%，65歲以上族群則有56.71%希望和子女同住，較前次調查略增2.37%。

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