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搶攻暑假親子客 嘉義縣水上推多元親子體驗行程

嘉義縣太空教育館有許多親子喜愛的設施。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太空教育館有許多親子喜愛的設施。（記者林宜樟攝）

2024/07/03 12:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假到來，嘉義縣水上鄉推出豐富親子體驗行程，包含手拉坏製作、彩繪咖啡豆罐、採玉米、有機育苗及手沖咖啡體驗，還能帶孩子到免費入園的太空教育館參訪，嘉義縣文化觀光局表示，民眾遊玩過程可參加「暑期親子體驗集章」活動，集滿3點可兌換摸彩券，有機會抽中最大獎50吋電視。

縣府文觀局指出，水上鄉親子遊程類型多元且動靜皆宜，「拾土陶藝工作室」歡迎4歲以上的小朋友前來動手做手拉坏，學習開洞、拉高、變形等技巧，發揮創意完成作品；「豐碩果園」提供一日農夫體驗，孩子可到田裡採玉米跟玉米筍，學會辨識熟成玉米。

「品皇咖啡工廠（大崙場）」提供咖啡香包教學、手沖咖啡教學、彩繪咖啡豆罐等行程；「大智慧養生休閒農場」種植超過200種有機香藥草及有機蔬果，園區內提供種玉米、插秧、手作稻稈娃娃、認識有機作物、製作香草防蚊液等農事體驗；「蘇菲糖果盒」園區內有大片花園，提供精品莊園咖啡，小朋友可體驗自助手沖咖啡。

位於水上鄉的北回二館太空教育館全館免費入場，有展區定點導覽、3D影片觀賞，戶外還有星際探索體驗區、火箭溜滑梯、鞦韆等設施，適合全家大小同遊。

文觀局表示，暑假是親子出遊熱門時段，建議提前預約體驗行程， 18鄉鎮親子體驗行程都可以從嘉義縣親子旅遊官網查詢（https://familytour.chiayi.travel/），體驗項目超過200多項。

水上鄉拾土陶藝工作室有陶藝體驗課程。（嘉義縣文化觀光局提供）

水上鄉拾土陶藝工作室有陶藝體驗課程。（嘉義縣文化觀光局提供）

蘇菲糖果盒有漂亮的花園。（嘉義縣文化觀光局提供）

蘇菲糖果盒有漂亮的花園。（嘉義縣文化觀光局提供）

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