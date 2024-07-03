開怪手轉行種芒果 呂益勝勇奪台南愛文評鑑冠軍

10年前才開始種芒果的呂益勝，拿到評鑑大賽冠軍。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/03 12:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕42歲的台南青農呂益勝，原本是挖土機駕駛，10年前轉換跑道，租地種芒果，他以呵護孩子般的用心，仔細照顧每顆愛文，香甜可口，品質獲得市場肯定，也勇奪全市評鑑大賽的首獎。

台南市政府農業局舉辦的芒果評鑑大賽，以「夏日紅寶石」之稱的愛文為主，今天頒獎，包含冠軍呂益勝，還有3位亞軍、10位季軍，共14位得主。

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頒獎典禮在有「芒果故鄉」之稱的玉井進行，今年的冠、亞、季軍等14位得主，9人來自南化區，5人是楠西區。

市長黃偉哲出席芒果評鑑大賽的頒獎典禮，贈匾表揚每位得主，並感謝他們的辛苦付出，以優質的收成，打響台南愛文的美名，成功拓展內、外銷市場。

黃偉哲鼓勵農民用心種，行銷的工作就交由政府團隊來協助，他也強調，自己已至日本、韓國、新加坡、馬來西亞等地全力推廣，發現台南芒果所到之處都深受歡迎，很有市場競爭力。

來自南化區的呂益勝，父親務農，但他退伍後，先擔任怪手駕駛，開了14年的挖土機，為了家計，決定改種芒果。

呂益勝10年前租地、轉農，專門栽培愛文，走精緻路線，積極疏果，每次產季都控制在3萬顆左右的收成，可以專心看顧。

呂益勝的愛文多交由合作社運往台北果菜市場拍賣，今年最高價為每公斤195元，相當搶手；對於得到評鑑大賽首獎，他謙虛地說，在栽培管理上沒有什麼特別的祕訣，唯一的關鍵就是努力。

應邀參加頒獎典禮的南化區農會總幹事溫進添，也誇讚呂益勝的勤奮，忙到晚上還不休息，戴頭燈巡果園，檢查套袋是否鬆脫，趕快補強、綁緊，讓愛文得以日照均勻，品質更精進。

除了溫進添之外，市府農業局長李建裕、南化區長徐全立、玉井區長顏振羽，以及市農會總幹事吳嘉仁、楠西農會總幹事郭富文，還有議員周奕齊等人都到場。

李建裕指出，這屆參賽的愛文，品質更勝去年，競爭激烈，評鑑前嚴格把關，要通過411項農藥殘留檢驗，且具備「產銷履歷」、「台灣農產品追溯」等資格。

李建裕提到，比賽中，邀請5位評審就外觀、風味、質地、糖度等項目給分，公平、公正、公開地選出台南最優質的愛文。

李建裕表示，各得獎者的聯絡電話都已公佈，今年的台南愛文芒果產季，預計7月15日之後將進入尾聲，「現在吃正是時候」，民眾要把握機會。

台南芒果評鑑大賽選出冠軍1名、亞軍3名、季軍10名，進行頒獎典禮。（記者吳俊鋒攝）

10年前才開始種芒果的呂益勝，拿到評鑑大賽冠軍。（記者吳俊鋒攝）

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