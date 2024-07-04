彰化台一線暴增7支測速照相 「開抓」時間曝光

彰化縣台一線暴增7支測速照相，不少用路人抱怨「荷包又要不保」。（記者陳冠備攝）

2024/07/04 21:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣最近新增30支固定式測速照相，其中車流量最大的台一線就增加7支，讓不少用路人抱怨「荷包又要不保」。對此彰化縣警局表示，這30支固定式測速照相，未來將主要取締超速、闖紅燈及不禮讓行人等交通違規，預計從7月底開始宣導並測試，經宣導1至2個月後，會正式公告「開抓」。

7支固定式測速照相設置地點、取締項目如下：

1.員林市中山路1段與柳橋路2段路口（超速、闖紅燈）

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2.員林市莒光路與至善街口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）

3.員林市中山路與員林大道路口（超速、闖紅燈）

4.大村鄉中山路與美港路口（超速、闖紅燈）

5.田尾鄉中山路2段與公園東路口（超速、闖紅燈）

6.北斗鎮中山路與文苑路口（超速、闖紅燈、未禮讓行人）

7.溪州鄉中山路與彰水路口（超速、闖紅燈）

縣議員李俊諭表示，最近許多民眾跟他反應，台一線從員林市到溪州鄉，新增了許多固定式測速桿，連警示牌也裝了，卻不知何時要開始執法？同時指出台一線員林到溪州路段，近期都在更換自來水管線，路況本來就差，若再加上科技執法，用路人稍有超車不慎，荷包就要不保。

縣警局表示，新增的固定式測速桿都是採用科技執法，設置地點的挑選以鄰近醫院、學校與客運站為主，也就是有大批行人、學生穿越的重要路口，其中員林市莒光路與至善街口，跟北斗鎮中山路與文苑路口，除了取締超速、闖紅燈，還增加未禮讓行人項目。

警方表示，民眾關心縣內新增30支固定式測速照相桿何時要啟用，惟目前還有其他路段設置未完成，最快預計7月底完工宣導並測試，經宣導1至2個月後，才會正式行文公告「開抓」。

彰化警方近期在全縣設置30支測速桿，預計從7月底開始宣導並測試。（資料照）

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