週五高溫飆37度 山區防午後雷陣雨

週五（5日）各地晴到多雲且高溫炎熱。（資料照）

2024/07/04 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（5日）各地晴到多雲且高溫炎熱，桃園以北及中南部有局部36至37度高溫出現，午後各地山區及嘉義以南平地會出現短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨發生。

中央氣象署提醒，明天各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風場為東南風，台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星降雨，午後外出請留意天氣變化，若行經山區路段應提高警覺，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並留意自身安全。

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氣溫方面，明天各地高溫普遍約32至35度，桃園以北及中南部有局部36至37度高溫出現，中午前後紫外線強，戶外活動請多補充水分並做好防曬措施。

天氣風險公司提醒，整體天氣將會有更為穩定的趨勢，午後的熱對流雷雨雖然說不會完全消失，但是發生的區域將會往山區縮減，平地受影響的機會降低，大部分地方可能一整天都是晴或多雲的天氣。雲嘉南高屏一帶的近山平地比較有機會出現午後雷雨的區域，提醒這些地方的朋友，午後外出仍要多加注意天氣的變化。

紫外線方面，除了台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化市、南投縣、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。

空氣品質方面，明天環境風場持續為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

氣溫方面，週五各地高溫普遍約32至35度，桃園以北及中南部有局部36至37度高溫出現。（擷取自中央氣象署）

紫外線方面，週五台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化市、南投縣、連江縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為紫色「危險級」。（擷取自中央氣象署）

空氣品質方面，週五竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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