下週還是熱熱熱！未來10天全台繼續「烤番薯」

氣象署公布溫度趨勢。（中央氣象署提供）

2024/07/04 18:16

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台各地飆高溫，高雄燈塔今天出現40.8度高溫，台鐵花蓮鐵軌更疑似高溫出現鋼軌挫曲。中央氣象署表示，未來10天都是高溫天氣，下週日太平洋高壓雖減弱，午後雷陣雨有望降溫，但降雨前白天高溫仍可達36、37度。

氣象預報員張承傳表示，未來一週各地溫度都是偏高，大台北、中南部、花東地區容易出現36、37度高溫，週三、週四東南部還可能有焚風。週六前太平洋高壓都較強，下週日會稍微減弱、影響範圍較小，午後雷陣雨也會變多，降雨時溫度可下降，但降雨前的高溫仍可達36、37度。

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張承傳預估，未來10天都是炎熱天氣，其中大台北、台東地區、中央山區容易有極端高溫。

氣象署也發布高溫資訊，明天台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。桃園市、嘉義市則是黃色燈號，有機會出現36度高溫。

明、後兩天午後雷陣雨範圍較少，嘉義以南地區、山區仍有午後短暫雷陣雨，南部地區、中部以北山區有局部大雨發生機率。由於風向偏東南風，東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，清晨至上午中南部有較零星降雨。

下週日到下週二，太平洋氣壓減弱，午後雷陣雨範圍會擴大，下週日、下週一，北中南、西半部地區、各地山區會有午後短暫雨，中南部地區、北部山區有局部大雨。下週三、四轉為西南風，中部以北、東北部、東部地區會有午後雷陣雨。

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