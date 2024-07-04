騎福極西點！台南王爺、媽祖2大廟、本島極西點 3路線快報名

台灣本島極西點台南七股國聖港燈塔。（資料照，記者楊金城攝）

2024/07/04 18:14

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處推動台南濱海觀光，將在9月7日舉辦年度自行車活動「騎福極西點」，串聯北門南鯤鯓代天府、安南區正統鹿耳門聖母廟，走訪台灣本島極西點七股國聖港燈塔，帶領車友來趟極西之旅一起騎車、祈福拚觀光，即日起在伊貝特報名網上開放報名。

雲嘉南管理處說，「騎福極西點」自行車活動以信仰文化為主題，結合2大廟的王爺及媽祖信仰，從南鯤鯓廟出發，一路騎經濱海各經典景點到七股國聖港燈塔、正統鹿耳門聖母廟，再騎回南鯤鯓廟。

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「騎福極西點」推出3條不同的路線，任遊客選擇，有90公里的騎福組，限額300人，一日拜訪南鯤鯓廟、正統鹿耳門聖母廟，並前往極西點七股國聖港燈塔朝聖。

50公里騎跡組限額400人，遊覽濱海特色白金風光，一次收集北門水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、將軍青鯤鯓扇形鹽田、七股遊客中心6號小島等景點。

最短的路線30公里親子組限額500人，則是漫遊嘉義布袋「好美船屋」、1920美漾森林，還有親子DIY體驗活動，最適合親子一同出遊。

雲嘉南管理處指出，在路線上的水晶教堂、井仔腳鹽田、七股鹽山、青鯤鯓扇形鹽田設置補給點之外，還推出集章抽獎，獎品有雲嘉南鹹良好物、環法車衣、運動太陽眼鏡等，完騎車友另有精美的完騎禮。現場也舉辦市集活動，讓車友享美景，又能吃喝玩樂，雲嘉南管理處並提供嘉義、台南、高雄火車站至南鯤鯓廟的接駁服務，另還提供自行車租借服務，民眾可上「雲嘉南，好好玩」臉書粉絲專頁查詢。

北門井仔腳瓦盤鹽田。（記者楊金城攝）

七股遊客中心6號小島。（資料照，記者楊金城攝）

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