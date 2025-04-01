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    首頁　>　社會

    連撞20車!貨車三重鬧區衝進對向車道 女駕駛遭撞身亡

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/01 20:25

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市趙姓男子駕駛貨車，今晚6時32分途經新北三重鬧區，不明原因衝過分向線，逆向開進對向車道，一輛路邊停放轎車首當其衝，站在車外的李姓女駕駛遭撞飛，當場失去呼吸心跳命危，肇事車連撞路邊3輛轎車、17輛機車才停下，警、消將李女送醫，到院仍回天乏術。

    車禍肇因雖無酒駕，警方初判精神不濟打瞌睡肇事，將進一步釐清有無毒駕等可能。

    警方調查，這起車禍發生在今晚6時32分三重區正義北路251號前，肇事的29歲趙男駕駛貨車，搭載28歲王男，案發前沿正義北路（龍門路往重新路方向）時，因不明原因橫跨分向線，駛向對向車道，逆向衝撞路旁停放的轎車，當時59歲李姓站在車門，遭突如其來的貨車撞飛、雙腳骨折，現場OHCA，緊急送醫急救1個半小時，仍宣告不治。

    警方統計，趙男逆向連續撞毀停放對向車道路邊的3輛轎車及17輛機車；警方將肇事駕駛帶返駐地釐清案情，逐步通知受害車主製作交通事故紀錄，初步朝過失致死偵辦，車禍肇因及後續賠償，待進一步釐清。

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    趙姓男子駕駛的貨車逆向衝入對向車道，撞上路邊停放的20輛汽機車，撞飛在車外等待的女駕駛，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

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