為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

熱熱熱！未來一週天氣預測曝光 大台北明後天恐飆37度高溫

未來一週各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，部份地區有午後短暫雷陣雨。（資料照）

未來一週各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，部份地區有午後短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/04 17:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平洋高壓影響，各地天氣除了熱還是熱！有專家今天（4日）表示，未來一週各地都為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，部分地區有午後短暫雷陣雨，民眾從事戶外活動務必適時補充水分。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今天表示，週四到週六（4~6日）高壓持續壟罩，各地晴到多雲、高溫炎熱，尤其週五、週六大台北地區易有局部37度以上高溫。午後嘉義以南及各山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。台東及恆春夜間至清晨有零星短暫陣雨，週五、週六清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

週日至下週二（7～9日），太平洋高壓略東退，但受到偏南風影響，各地天氣還是和這幾天一樣，台東及恆春有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。週二清晨至上午，中南部沿海有零星短暫陣雨。

下週三（10日），偏南風環境將轉為西南風，各地還是晴朗炎熱，台東請留意有焚風發生機率。午後中部以北、宜蘭、花蓮及各山區有局部短暫雷陣雨。中南部清晨至上午有局部短暫陣雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
告別午後雷陣雨！ 專家：又熱又曬天氣型態恐到7月初
2024/06/19 17:51

告別午後雷陣雨！ 專家：又熱又曬天氣型態恐到7月初
北、西部見陽光！中南部日夜溫差大 一張圖秒懂下週天氣
2021/01/23 19:05

北、西部見陽光！中南部日夜溫差大 一張圖秒懂下週天氣

浪琴板橋大遠百名品店開幕！
番薯快被烤焦！到底會熱到何時？ 氣象專家：目前還看不到盡頭
2024/07/03 16:53

番薯快被烤焦！到底會熱到何時？ 氣象專家：目前還看不到盡頭
熱到快融化！ 今天高溫排行榜曝光 這地方最熱直逼40度！
2024/06/26 17:03

熱到快融化！ 今天高溫排行榜曝光 這地方最熱直逼40度！

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播