熱熱熱！未來一週天氣預測曝光 大台北明後天恐飆37度高溫

未來一週各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，部份地區有午後短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/04 17:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到太平洋高壓影響，各地天氣除了熱還是熱！有專家今天（4日）表示，未來一週各地都為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，部分地區有午後短暫雷陣雨，民眾從事戶外活動務必適時補充水分。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今天表示，週四到週六（4~6日）高壓持續壟罩，各地晴到多雲、高溫炎熱，尤其週五、週六大台北地區易有局部37度以上高溫。午後嘉義以南及各山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。台東及恆春夜間至清晨有零星短暫陣雨，週五、週六清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

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週日至下週二（7～9日），太平洋高壓略東退，但受到偏南風影響，各地天氣還是和這幾天一樣，台東及恆春有局部短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，須留意局部較大雨勢及短時強降雨。週二清晨至上午，中南部沿海有零星短暫陣雨。

下週三（10日），偏南風環境將轉為西南風，各地還是晴朗炎熱，台東請留意有焚風發生機率。午後中部以北、宜蘭、花蓮及各山區有局部短暫雷陣雨。中南部清晨至上午有局部短暫陣雨。

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