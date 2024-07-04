她搭公車看到牆上有「可愛影子」 網笑︰被熱哭的角落生物！

一名台灣網友表示，日前她外出搭公車時，注意路邊正在施工的建築物上，被豔陽照射出一道外型可愛的黑影。（拍攝者網友Peiwen Wang授權提供；本報合成）

2024/07/04 20:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週全台各地不斷飆高溫，中央氣象署也發布高溫警示，提醒民眾從事戶外活動時，務必注意防曬。一名台灣網友表示，日前她外出搭公車時，注意路邊正在施工的建築物上，被豔陽照射出一道外型可愛的黑影，她拍下畫面後PO上網，立即掀起熱議，更有人笑說影子模樣像日本知名IP「角落小夥伴」（又稱角落生物）。

一名女網友昨（2）日在臉書社團「路上觀察學院」發文，並PO出一張自己外出搭公車時，偶然看到的有趣畫面。從原PO分享的照片顯示，拍攝當時戶外是晴空萬里的好天氣，而在一處正在施工、掛上灰色圍籬的建築物上，有一道被太陽照射後，才出現的巨大黑色影子，且因為陽光的照射角度，讓這個影子看起來像是有著正在哭泣的雙眼、嘴巴下彎和舉著小手，似乎高溫被熱哭的模樣。

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該文一出，逗趣畫面引起萬人朝聖，網友紛紛笑說，「熱到哭」、「感覺有冤案」、「烤焦的蛋黃哥」、「嘻巴嘻巴哭哭了」、「吉利蛋悲傷畫面流出」、「被曬哭的角落生物@@」、「超可愛！它看起來快熱死了XD」、「熱到哭（*꒦ິ⌓꒦ີ） 小手手超可愛」、「好可愛！！熱到要融化了，哭哭~」、「太可愛了！！！鬼鬼們辛苦了！」、「配音：太陽好大，好熱，沒地方躲，來場雨吧」。

一名台灣網友表示，日前她外出搭公車時，注意路邊正在施工的建築物上，被豔陽照射出一道外型可愛的黑影。（拍攝者網友Peiwen Wang授權提供）

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