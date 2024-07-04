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熱死朕了！台東火車站「貓站長」不管事 軟爛擺出被撩姿勢

呈現無力掙扎狀態的貓站長「小不點」。（記者劉人瑋攝）

呈現無力掙扎狀態的貓站長「小不點」。（記者劉人瑋攝）

2024/07/04 16:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕各地不斷飆高溫，中央氣象署發布高溫警示，提醒民眾注意防曬、多補充水分，以防熱傷害。天氣雖熱，工作還是要做，但台鐵台東站有位「站長」熱到怠工，貓站長「小不點」躲避遊客的想法盡失，呈軟爛姿態，傲嬌的牠出現少數讓人亂摸狀態，只能說「熱到連貓都融化」！

台東車站站長鄭成忠大熱天還要在站內到處跑忙站務，穿著制服到富岡參加近期的計程車共乘活動，但此時大廳內的站長「小不點」已經欲振乏力睡翻天。

「小不點」平時不大喜歡被摸，偶爾心情好會主動蹭遊客，被摸個兩下，一般時間想碰牠都難，甚至要抱牠也可能被飽以貓拳或利爪伺候，如今看來「熱到融化」的貓站長卻可以任人觸碰，實在不容易，只是喚醒沉睡的貓並不理智，許多人也只是遠望或輕觸其掌「意思意思」。

不僅貓站長，站外好戰成性的橘貓「流氓」掛著一臉傷疤，最近脾氣也稍微好一點。附近工作人員說，推測本來應是天氣愈熱愈暴躁，但牠可能也是熱到不想動，所以躲在熟睡中的小孩背後當「守護貓」，看來頗為溫馨，「但這種看來和平的狀況，對牠來說應該也維持不久」。

貓站長「小不點」睡在板子後不是裝可憐，而是人少又涼快。（記者劉人瑋攝）

貓站長「小不點」睡在板子後不是裝可憐，而是人少又涼快。（記者劉人瑋攝）

ㄧ臉疤痕又帶殺氣的「流氓」守在熟睡的女童背後，似乎只剩下臉上的凶氣也沒行動力。（記者劉人瑋攝）

ㄧ臉疤痕又帶殺氣的「流氓」守在熟睡的女童背後，似乎只剩下臉上的凶氣也沒行動力。（記者劉人瑋攝）

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