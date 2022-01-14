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    貓站長同框「萌」翻天！集集火車站百週年 排字100慶生

    集集火車站建站百週年，集集貓站長「龍蕉Sun」（右）就任，並與高捷貓站長「蜜柑」（左）、集集鎮長陳紀衡（中）同框相見歡。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站建站百週年，集集貓站長「龍蕉Sun」（右）就任，並與高捷貓站長「蜜柑」（左）、集集鎮長陳紀衡（中）同框相見歡。（記者劉濱銓攝）

    2022/01/14 15:45

    〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集火車站建站百週年，集集鎮公所今盛大慶祝，不僅車站開賣百年紀念車票，集結百名鐵道迷排出「100」字樣慶生，還讓就任貓站長的橘貓「龍蕉Sun」，與高雄捷運橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」相見歡，2大「喵星人」現身，萌翻現場眾人，也讓慶祝活動充滿趣味。

    集集火車站建站百年活動，高捷的貓站長「蜜柑」也前來站台祝賀，2隻可愛橘貓同框，害羞撒嬌模樣「萌」翻眾人，吸引遊客爭相拍照，火車站也開賣1000套百年紀念車票，短短1小時就銷售一空，人氣相當旺。

    集集鎮長陳紀衡表示，集集貓站長是南投家畜疾病防治所的流浪橘貓，透過網路票選命名「龍蕉Sun」，代表集集特產火龍果、香蕉，以及充滿陽光（Sun）般的熱情，該名稱還出自5歲小女童的巧思，相當有童趣，未來貓站長每週二、三公休，其餘時間可在火車站旁的鐵道倉庫貓屋與民眾見面。

    集集鎮公所指出，2022年為虎年，集集也是保育類動物石虎棲地，有石虎娘家的美稱，除透過貓站長提倡「認養不棄養」，本月15日至2月28日的集集燈會，也以石虎為主題，讓更多民眾認識與關心石虎保育。

    台鐵集集支線集集火車站，建於1921年（大正十年），1922年1月15日通車，經歷日月潭發電廠興建時期運送材料，肩負沿線旅客及山蕉等農產、木材物資的運輸功能，1999年遭遇921大地震，於2001年重建完成，轉型為觀光鐵道，並於今邁入100歲的重要里程碑。

    集集火車站建站百週年慶，邀請鐵道迷排出「100」字樣慶祝生日快樂。（集集鎮公所提供）

    集集火車站建站百週年慶，邀請鐵道迷排出「100」字樣慶祝生日快樂。（集集鎮公所提供）

    集集火車站建站百週年慶，邀請鐵道迷舉牌慶祝生日快樂。（集集鎮公所提供）

    集集火車站建站百週年慶，邀請鐵道迷舉牌慶祝生日快樂。（集集鎮公所提供）

    集集火車站建站百週年，開賣紀念車票吸引鐵道迷收藏。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站建站百週年，開賣紀念車票吸引鐵道迷收藏。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」身影。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」身影。（記者劉濱銓攝）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」上班。（集集鎮公所提供）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」上班。（集集鎮公所提供）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」上班。（集集鎮公所提供）

    集集火車站貓站長就任，在站旁鐵道倉庫貓屋就可看見「龍蕉Sun」上班。（集集鎮公所提供）

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