公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

基隆路、羅斯福路的公館圓環在9月拆除後，造成通勤時間拉長的負面聲浪居高不下。（記者董冠怡攝）

台北市基隆路、羅斯福路的公館圓環從去年9月拆除，造成通勤時間拉長的負面聲浪居高不下，先前北市公運處雖曾出面駁斥，但有網友自發紀錄拆除後每日通勤時間，結果顯示，三個月以來，每日通勤時間增加3-75分鐘不等，總計增加537分鐘，再次打臉公運處說法。

該名網友在Threads上分享，整理的起算日為2025年9月30日，也就是正交車道啟用的第二天，當時塞車情況嚴重到民眾「棄車而逃」；而結算日期則截至2025年12月30日，完整涵蓋三個月的通勤變化。

從數據中可見，最嚴重是9月30日，多出75分鐘，而其中通勤時間超過40分鐘的日子共有7天，其他則為3到15分鐘不等。統計結果顯示，短短三個月內，通勤時間累計增加高達537分鐘。除此之外，原PO也進一步指出，自從取消公車專用地下道後，從「師大分部站」到「公館站」的通行時間，總計增加了4001秒，顯示對每日通勤族造成的明顯影響。

貼文曝光後，不少網友留言表示「這數據才真實有感，看不懂填平地下道的價值」、「好可怕哦，等於一個月變相多加班3個小時」、「默默佩服，轉頭搭捷運」。另外，也有人敲碗希望可以看到某些指標日期的數據，比如春節前最後一個上班日跟春節後第一個上班日等等。

網友記錄三個月以來實際通勤時間，總計增加537分鐘。（圖擷取自Threads/@francie_pang）

