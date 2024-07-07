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北捷第135億乘客誕生！ 可獲免費搭乘捷運一整年

台北捷運公司今（7）日宣布，第135億乘客誕生，可獲得免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加北捷30週年慶生會。（資料照）

台北捷運公司今（7）日宣布，第135億乘客誕生，可獲得免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加北捷30週年慶生會。（資料照）

2024/07/07 12:52

〔記者江采蓁／台北報導〕台北捷運於2023年2月及11月分別突破125億、130億人次，台北捷運公司今（7）日宣布，第135億乘客誕生，可獲得免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加北捷30週年慶生會。

北捷表示，第135億乘客是昨（6）日晚間8時10分從板南線市政府站進站、忠孝敦化站出站的幸運會員，接下來可免費搭乘捷運一整年，並獲邀參加30週年慶生會；而第135億旅客前後5名捷運會員，也各獲得基北北桃都會通定期票1張。

北捷說明，捷運搭乘人次以票卡進站人次統計，相關得獎名單慧公布於「台北捷運」FB粉絲專頁，且參加「捷運這樣玩」FB及線上預測活動，正確猜中第135億乘客是從板南線及市政府站進站的粉絲，也恭喜有機會獲得電子書閱讀器好禮。

此外，慶祝旅運人次突破135億之際，北捷在中山站中山藝文廊正舉辦第2波30週年展覽「台北捷運新生活指南」，以「不只捷運，更是美好生活」為主軸，邀請民眾重新認識台北捷運營運成果及未來發展；「台北捷運新生活指南」共有9大展區，以「新」為出發點，呈現近年台北捷運不只是載運乘客，也進一步發展遊憩休閒事業、物業及旅館開發、新商業模式、生活事業、智慧化營運及創造永續生活等領域。

台北捷運突破135億人次。（圖由台北捷運公司提供）

台北捷運突破135億人次。（圖由台北捷運公司提供）

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